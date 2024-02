W tym roku zdominowany przez kobiety konkurs dawał najwięcej szans takim gwiazdom, jak m.in. SZA (9 nominacji), Phoebe Bridgers, Miley Cyrus, Taylor Swift, Victoria Monet, trio Boygenius oraz Billie Eilish - w sumie statuetki zostały rozdane w aż 94 kategoriach.

66. edycja Grammy Awards odbyła się wieczorem 4 lutego lokalnego czasu w Crypto.com Arena w Los Angeles. Imprezę amerykańskiego przemysłu muzycznego po raz czwarty z rzędu poprowadził Trevor Noah, pochodzący z RPA komik i aktor, znany z "The Daily Show".

Wśród nominowanych w najważniejszych kategoriach (m.in. najlepszy album roku, nagranie roku czy piosenka roku) znalazł się tylko jeden mężczyzna - 37-letni Jon Batiste. Ponadto Batiste był jedynym męskim wykonawcą, który zdobył sześć lub więcej nominacji.

2-letnia Hazel, córka Victorii Monét, stała się najmłodszą nominowaną w historii Grammy - pojawiła się w piosence "Hollywood" swojej matki ( sprawdź! ).



Nagrodę za działalność filantropijną - Człowieka Roku MusiCares 2024 - otrzymał Jon Bon Jovi.

Podczas gali na żywo wystąpili m.in. Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Travis Scott, Burna Boy, Billy Joel (pojawił się pierwszy raz po 22-letniej przerwie z premierową piosenką "Turn the Lights Back On"), Joni Mitchell (debiut ikony folku na Grammy), SZA i Miley Cyrus oraz grupa U2 (występ z kuli Sphere w Las Vegas w ramach rezydentury w tym miejscu).

Ostatecznie królową wieczoru została Phoebe Bridgers (wokalistka występuje również w żeńskiej supergrupie Boygenius), która zdobyła cztery statuetki. Po trzy nagrody zgarnęli Boygenius, SZA, Victoria Monet oraz Killer Mike (w rapowych kategoriach). Ten ostatni - znany również ze swojej aktywności politycznej i społecznej - został wyprowadzony w kajdankach z hali przez funkcjonariuszy policji. Raper został aresztowany w wyniku sprzeczki, do której miało dojść około godz. 16 lokalnego czasu.

Sporą niespodzianką była obecność na gali dawno niewidzianej Celine Dion - nieuleczalnie chora gwiazda wręczyła wręczyła nagrodę za album roku.



Grammy 2024 - lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Nagranie roku: "Flowers" Miley Cyrus

Piosenka roku: "What Was I Made For?" Billie Eilish

Płyta roku: "Midnights" Taylor Swift

Najlepszy nowy artysta/artystka: Victoria Monét

Producentka/producent roku: Jack Antonoff

Najlepszy album wokalny pop: "Midnights" Taylor Swift

Najlepszy występ popowy solo: "Flowers" Miley Cyrus

Najlepszy występ popowy w duecie lub zespole: "Ghost in the Machine" SZA i Phoebe Bridgers

Najlepszy rockowy występ: "Not Strong Enough" Boygenius

Najlepszy rockowy utwór: "Not Strong Enough" Boygenius

Najlepszy rockowy album: "This Is Why" Paramore

Najlepszy występ metalowy: "72 Seasons" Metallica

Najlepszy występ alternatywa: "This Is Why" Paramore

Najlepszy album alternatywa: "The Records" Boygenius.