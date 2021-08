W związku ze swoimi 70. urodzinami Rob Halford opublikował dwa nowe zdjęcia na Instagramie.

"Kopa i dziesięć [to sięgające Biblii powiedzenie odnosi się do nominalnej długości ludzkiego życia, czyli właśnie 70 lat]. Moje serce należy do metalu i do was" - napisał wokalista.

Wśród hasztagów znalazły się takie słowa, jak m.in. miłość, rodzina, przyjaciele, fani, pokój i szacunek dla wszystkich.



Przypomnijmy, że jeden z najlepszych metalowych wokalistów w historii razem z grupą Judas Priest będzie główną gwiazdą przeniesionej przez pandemię koronawirusa na 2022 r. nowej edycji Mystic Festivalu. Trzydniowa impreza odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 r. na terenie Stoczni Gdańskiej.

Zespół z Birmingham będzie prezentował jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.



Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner (w 2011 r. zastąpił K.K. Downinga) i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Tipton sporadycznie pojawia się z Judasami na scenie na kilka utworów, jak choćby w połowie sierpnia podczas festiwalu Bloodstock Open Air.



Od pewnego czasu pojawiają się informacje o tym, że zespół pracuje nad nowym materiałem. "Mamy wspaniałe pomysły i wiele naprawdę mocnych demówek" - podkreślał Halford, dodając jednocześnie, że woli pracować w starym stylu ze wszystkimi muzykami w studiu, a te plany pokrzyżowały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.



Rob Halford, nazywany Metalowym Bogiem, jest zadeklarowanym gejem. Muzyk coming outu dokonał jeszcze w latach 90. podczas jednego z wywiadów dla MTV.

"Gdy przyznałem się, że jestem gejem - nigdy nie zastanawiałem się nad konsekwencjami, oczywiście zainteresowały się tym media, to była wielka sprawa. Konsekwencją było to, że potem otrzymałem te piękne wiadomości od fanów z całego świata odnośnie mojej odwagi, by zrobić krok do przodu i śmiało powiedzieć o swojej seksualności z wielką dumą - to właśnie pomogło im w życiu. Zdałem sobie sprawę, że jako gej w społeczności metalowej miałem możliwość umacniać taką właśnie postawę" - mówił w rozmowie z Noisey.