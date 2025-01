14 stycznia 2025 r. na uroczystej konferencji TVP ogłoszona została lista uczestników polskich preselekcji do tegorocznego konkursu Eurowizji . W finale znalazło się dziesięciu artystów, którzy już za miesiąc zaprezentują się na telewizyjnym koncercie i powalczą o wyjazd do Szwajcarii. O tym, kto zostanie naszym reprezentantem zadecydują widzowie poprzez głosowanie SMS-owe.

Do finału polskich preselekcji, decyzją powołanej komisji jurorskiej, nie dostał się Norbert Wronka. Publiczność może kojarzyć młodego artystę przede wszystkim z 13. edycji programu "The Voice of Poland". Piosenkarz zdobył także uznanie podczas koncertu "Debiuty" w Opolu w 2024 r., gdzie udało mu się zdobyć pierwsze miejsce. W tym roku postanowił spróbować swoich sił na Eurowizji, jednak jego zgłoszenie nie przekonało do siebie komisji selekcyjnej.