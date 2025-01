"Powiedzieliśmy sobie, że na następną próbę każdy przyjdzie z trzema propozycjami, wrzucimy je do kapelusza i będziemy losować. Ta, na którą padnie, cokolwiek to będzie, będzie nazwą zespołu" - wyznał pierwszy wokalista grupy, Dave Evans , w podcaście Podpokas.

"Malcolm powiedział do nas: 'Słuchajcie, moja szwagierka zaproponowała nazwę AC/DC'. Pomyślałem, że jest ona łatwa do wymówienia, zapamiętania, oznacza moc. Samo AC/DC to inaczej prąd zmienny i prąd stały. Zgodziliśmy się jednomyślnie. Swoje pomysły po powrocie do domu wyrzuciłem do kosza" - wspomniał Dave Evans.