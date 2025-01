Profesjonalna kariera Moniki rozpoczęła się w zespole Farenheit. Grupa nagrała dwa single, „Film” oraz „Sens istnienia”, jednak nie zdołała odnieść sukcesu. Pod koniec 2000 roku Monika dołączyła do już wtedy słynnego zespołu Varius Manx i to okazało się punktem zwrotnym w karierze. Już rok później ukazał się ich pierwszy wspólny album "Eta", promowany singlami "Maj" i "Jestem Twoją Afryką". Przez następne lata Monika występowała, koncertowała, cieszyła się rosnącą popularnością. Jak się jednak okazał, los przygotował dla niej ciężką życiową lekcję.

W 2009 roku Monika Kuszyńska wróciła na scenę. Jej pierwszy solowy album "Ocalona" ukazał się w 2012 roku. W 2015 roku Monika reprezentowała Polskę na 60. Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "In the Name of Love". Występ przyciągnął uwagę całej Europy.