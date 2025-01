Słynny zespół wspiera ofiary pożarów. Przekazał 500 000 dolarów

Metallica ponownie pokazuje, że ich muzyka to nie jedyna siła, którą dysponują. Fundacja zespołu, All Within My Hands, przekazała sumę 500 000 dolarów na wsparcie ofiar pożarów, które od początku stycznia dewastują okolice Los Angeles.