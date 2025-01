Ringo Starr, którego słuchacze poznali dzięki działalności w legendarnym zespole The Beatles, zaledwie tydzień temu wydał swoją najnowszą płytę, zatytułowaną "Look Up". Krążek zachowany jest w stylistyce country. Znaczna część piosenek została napisana i wyprodukowana przez amerykańską ikonę tego gatunku - T Bone Burnetta.

Ringo Starr zagra koncert w klimacie country. Publiczność usłyszy piosenki Beatlesów w całkiem nowym wydaniu

W związku z niedawną premierą były członek Beatlesów zdecydował się zorganizować specjalny koncert w sali Ryman Auditorium w Nashville, który wiosną zostanie wyemitowany w telewizji, na antenie stacji CBS. 14 i 15 stycznia 2025 r. odbędą się nagrania "Ringo & Friends at the Ryman", podczas których Ringo Starr zaprezentuje publiczności szeroki przekrój swojej twórczości. Jak informuje portal The Hollywood Reporter, legendarny muzyk wykona utwory ze swojego najnowszego albumu, lecz także piosenki z czasów świetności The Beatles oraz inne wielkie hity, pochodzące z jego solowej twórczości.

Podczas występu Ringo Starra pojawią się goście specjalni

Podczas wyjątkowego koncertu nie zabraknie gości specjalnych. Na scenie do Starra dołączą m.in. Jack White, Sheryl Crow, Brenda Lee, Rodney Crowell, Emmylou Harris, Mickey Guyton, Sarah Jarosz czy Molly Tuttle. Muzycy w trakcie koncertu będą dzielić się z publicznością opowieściami ze swojego życia i wspomną, w jaki sposób Ringo Starr i jego twórczość na nich wpłynęły.

"To zawsze wielka frajda grać w Ryman. Tym razem zagramy muzykę country. T Bone przygotował wspaniały koncert. Jestem podekscytowany możliwością usłyszenia moich piosenek w wersji country, a także możliwością zagrania z tą wspaniałą grupą muzyków. Będą to dwie noce pokoju, miłości i muzyki country" - zapowiedział Ringo Starr.

"Nie ma na świecie żadnej innej osoby, która wygenerowałaby tyle dobra, co Ringo Starr. I nie jest to wyolbrzymienie. Ringo śpiewał i grał muzykę country, zanim dołączył do The Beatles. Wiele, o ile nie wszystkie jego kompozycje, są kompozycjami country. Nawet 'Octopus’s Garden' jest piosenką country. Nie wiem, z jakiego kraju, ale na pewno z jakiegoś" - dodał T Bone Burnett.

Koncert byłego Beatlesa w szczytnym celu. Pieniądze przeznaczy na pomoc ofiarom pożarów

Koncert "Ringo & Friends at the Ryman" będzie wydarzeniem wyjątkowym także ze względu na swój charytatywny charakter. Muzycy zagrają w szczytnym celu - fundusze zgromadzone podczas występu przekazane zostaną na pomoc ofiarom wielkich pożarów, które szaleją obecnie w Kalifornii.

TVP TVP