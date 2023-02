"Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, zamknięcia dróg w Północnej Kalifornii i zapewnienie, że możemy bezpiecznie kontynuować resztę naszej trasy, Riverside ze smutkiem ogłasza, że musi odwołać koncert w Vancouver. Dziś czekamy na Matkę Naturę - a jutro mamy nadzieję dotrzeć do Seattle" - taki komunikat pojawił się na profilach zespołu w mediach społecznościowych.

W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie w ostatnich dniach spadło po kilkanaście-kilkadziesiąt cm śniegu, w niektórych miejscach bijąc rekord opadów białego puchu.

Przed premierą płyty "ID.Entity" warszawski kwartet ujawnił single "I'm Done With You", "Self-Aware" i "Friend or Foe", w którym mocno słychać inspiracje latami 80.

"To z pewnością najodważniejsza kompozycja Riverside w naszej nowej dekadzie. Zwiastująca, że w tym zespole tli się jeszcze jakiś potencjał do grania rzeczy nowych i zaskakujących. Pierwszy singel był bezpieczny, drugi kazał podnieść do góry brwi, ten Was zaskoczy i być może nawet sprawi, że cicho przeklniecie pod nosem podnosząc brwi jeszcze wyżej. Co by jednak nie mówić, to dobra piosenka, tylko jeszcze nie wiem czy 'Neo' czy 'Post'. Miłych wrażeń!" - zachęcał Mariusz Duda , grający na basie wokalista i lider warszawskiej formacji.

Clip Riverside Friend or Foe? (Single Edit)

Riverside i nowy album "ID.Entity"

Wydany pod koniec stycznia album "ID.Entity" to pierwsza płyta zarejestrowana oficjalnie w kwartecie z gitarzystą Maciejem Mellerem , który na stałe dołączył do zespołu w lutym 2020 r. Przypomnijmy, że jego poprzednik Piotr Grudziński zmarł w 2016 r. z powodu nagłego zatrzymania krążenia. 21 lutego minęło dokładnie 7 lat od niespodziewanej śmierci gitarzysty.

Warszawski zespół ma za sobą pierwsze osiem koncerty po Ameryce Północnej (na każdym obecne było po kilkuset fanów). Na większości z nich grupa niemal w całości prezentuje materiał z "ID.Entity".



W Ameryce Północnej zespół będzie koncertował do 21 marca. W kwietniu kwartet zaprezentuje się w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Polska trasa po dużych klubach została zaplanowana na jesień. Jedyny klubowy występ w naszym kraju na wiosnę odbędzie się 3 maja w Olsztynie (Aula im. Anny Wasilewskiej).Z kolei w lipcu ekipa zagra na następujących festiwalach w Polsce: Summer Fog w Katowicach (wśród gwiazd także m.in. Steve Hackett, Nick Mason's Saucerful Of Secrets, polskie SBB i Collage), Rock Fest w Szczawnie (zagrają również m.in. Collage i Tides From Nebula) oraz Ostrów Rock Festival (z udziałem m.in. Threshold, Collage, Osada Vida i in.).

Clip Riverside I'm Done With You

"Żyjemy obecnie w czasach ogromnego braku zaufania, społecznych podziałów, niepewności, kłamstwa, propagandy i inwigilacji. Żyjemy w czasach gniewu i bezradności. W czasach zdominowanych przez Big Techy, populistów, teorie spiskowe, nienawiść, myślące wciąż tylko w kategoriach zysku korporacje powodujące m.in. coraz szybszą śmierć zarówno naszej planety jak i ludzkiej natury. Żyjemy w czasach, w których ni stąd ni zowąd jeden kraj może zaatakować drugi, bo uważa, że to czy tamto bardziej mu się należy. Ciężko w takim świecie śpiewać tylko o miłości, przyjaźni i ucieczkach w świat wyobraźni. Od 'Anno Domini High Definition' zacząłem coraz bardziej otwierać się w tekstach na problemy społeczne. Na 'ID.Entity' przekroczyłem kolejną granicę i znajdują się na tej płycie teksty uważam za najlepsze i najmocniejsze w mojej karierze. Za taką warstwą liryczną musi iść też mocniejsza niż do tej pory muzyka" - tłumaczył jeszcze przed premierą Mariusz Duda.

To również pierwszy album w karierze zespołu, za szatę graficzną którego nie odpowiada już Travis Smith, a polski artysta Jarek Kubicki.



Materiał nagrywany i miksowany był tym razem w dwóch studiach nagraniowych - w The Boogie Town Studio w Otwocku pod okiem Pawła Marciniaka oraz w warszawskim Studiu Serakos pod okiem Magdy i Roberta Srzednickich. Masteringiem zajął się współpracujący z zespołem przy nagraniach koncertowych Robert Szydło. Produkcją zajął się tym razem sam Mariusz Duda.



Riverside - szczegóły płyty "ID.Entity" (tracklista):

1. "Friend or Foe?"

2. "Landmine Blast"

3. "Big Tech Brother"

4. "Post-Truth"

5. "The Place Where I Belong"

6. "I'm Done With You"

7. "Self-Aware".