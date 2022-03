Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Tylko przez polską granicę kraj opuściło ponad 2 mln osób.



20 marca w Atlas Arenie w Łodzi odbył się charytatywny koncert "Razem z Ukrainą". Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej oraz ukraińskiej sceny muzycznej. Wśród nich m.in. Kayah, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Krzysztof Zalewski, Igo, Stanisław Soyka, Natalia Szroeder, Anita Lipnicka, Natalia Przybysz, Kuba Badach, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek, Natalia Kukulska, a także ukraińscy artyści Tina Karol, Jerry Heil, Artem Fesko, Daria Psekho oraz polsko-ukraińska grupa Dagadana.

Maciej Musiałowski z trudem wstrzymał łzy

Jednym z jasnych momentów koncertu był wzruszający występ Macieja Musiałowskiego. Młody aktor na scenie wykonał piosenkę "Przychodzę po was" z tekstem wiersza Bronisławy Wajs (Papuszy). Przez cały występ na jego twarzy widać było, jak wielkie wzruszenie stara się powstrzymać.

W kulminacyjnym momencie utworu i krótko po jego zakończeniu widać było, że nie jest w stanie dłużej trzymać łez, dlatego zbiegł ze sceny zakrywając twarz i pozwalając emocjom na ujście.

"To było bardzo ciekawe doświadczenie. Zdecydowaliśmy się na wybranie tego tekstu, ponieważ uważam, że najbardziej przedstawia to, co czuję. Jest to krótka forma, pisana piórem kobiecym. Bardzo głębokie przeżycie, tu jest olbrzymia widownia i też dużo ludzi będzie to oglądało. (...) Nie myślałem wtedy o żadnym ukłonie. Po prostu to, co trzeba było powiedzieć, zostało zapisane. To, co czułem, zostało wypowiedziane i tyle" - skomentował swój występ w rozmowie z Pudelkiem aktor.

W trakcie koncertu widzowie mogli wesprzeć zbiórkę na rzecz Ukrainy, wysyłając SMS-y. Dochód ze sprzedaży biletów trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej, która od 2014 r. prowadzi stałą misję w Ukrainie.



W projekcie udział wzięli także aktorzy - m.in. Maja Komorowska, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Andrzej Seweryn, którzy swoimi występami dopełnili część muzyczną wydarzenia.

Wszyscy artyści i obsługa sceny zaangażowani w projekt zrzekli się honorariów.

Dyrektorem muzycznym koncertu był Wojciech Urbański (Urbanski) - kompozytor i producent, autor muzyki do filmów, seriali i słuchowisk. Koncepcja wydarzenia powstaje w porozumieniu z Anną Stavychenko, Dyrektorką Kijowskiej Orkiestry Symfonicznej, przebywającą obecnie w Polsce. W składzie zespołu oraz chóru towarzyszącego występom na scenie znajdą się polscy oraz ukraińscy wykonawcy. Projekt realizowany jest również we współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie.

Wydarzenie organizuje agencja Follow The Step. Partnerem telewizyjnym jest TVN Grupa Discovery. W sumie koncert został pokazany w ponad 50 krajach.