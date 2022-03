Kamil Bednarek i Dana Vynnytska z polsko-ukraińskiej grupy Dagadana nagrali piosenkę "Nad zieloną miedzą".



"Jestem mocno poruszony tym, że w tak krótkim czasie zaangażowało się do tego projektu tak wielu wspaniałych muzyków i artystów. Z serca OGROM PODZIĘKOWAŃ KOCHANI!!" - napisał Bednarek na Instagramie.

Szczególne podziękowania skierował do ukraińskiej wokalistki.

"Za to, że w tak trudnych dla Ciebie chwilach poświęciłaś czas i tchnęłaś 100% miłości i emocji w ten utwór, który mam nadzieje dotrze do wielu ludzkich serc. Artyści mają wielką siłę jeśli chodzi o 'słowo'. Niech to symboliczne (nad) zieloną miedzą będzie iskrą do działania, jedności i wrażliwości na dobro drugiego człowieka!" - dodał.

Reklama

Clip Kamil Bednarek Nad zieloną miedzą - i Dana Vynnytska

Sprawdź tekst piosenki "Nad zieloną miedzą" w serwisie Tekściory.pl!

Autorami piosenki "Nad zieloną miedzą" są Kamil Bednarek (muzyka, tekst) i Dana Vynnytska (tekst).

W nagraniu wsparli ich m.in. śpiewająca w chórkach Daga Gregorowicz (Dagadana), akordeonista Marcin Wyrostek, Mateusz Otremba (buzuki) oraz grająca na skrzypcach Ukrainka Olena Yeremenko (Burdon Folk Band).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Bednarek: Zwycięstwo w programie wcale nie oferuje wiecznej kariery. Mnie się udało dzięki wiernym fanom Newseria Lifestyle

"Po dwóch dniach płaczu, słuchania wiadomości i ciągłej wymian informacji z najbliższymi udało mi się wyjść z tego stanu. Zrozumiałam, że nie można się rozklejać tylko trzeba działać. Nieważne kim jesteś, co robisz na co dzień - dziś my wszyscy wspólnie walczymy w jednej sprawie. Chwilę później zadzwonił do mnie Kamil z propozycją stworzenia wspólnego utworu - dla podniesienia ludzi na duchu, dla wsparcia, dla wiary w lepsze jutro" - podkreśla Dana Vynnytska, która mówi, że dla niej ważne jest przesłanie piosenki - "Ukraino, jesteśmy z tobą".

Dochód z piosenki przekazany zostanie Fundacji Pamięć Narodów, która zaangażowana jest w pomoc ofiarom konfliktu.

Dodajmy, że Dagadana wystąpi na niedzielnym charytatywnym koncercie "Razem z Ukrainą".