Muzycy z całej Polski czekali na kolejną edycję "Must Be The Music" aż dziewięć lat. Od 7 marca 2025 roku na antenie Polsatu możemy oglądać dwunastą odsłonę słynnego programu. Patricia Kazadi w rozmowie z "halo, tu polsat" przyznała, że do castingów zgłosiło się 2,5 tysiąca wykonawców - zarówno wokalistów, jak i pełnych zespołów. Ich zmagania ponownie mogliśmy oglądać wczoraj, 14 marca, na Polsacie. Co się wydarzyło w drugim odcinku nowej edycji "Must Be The Music"?

Kto wystąpił w drugim odcinku "Must Be The Music"? Talentów nie brakowało, był też makaroniarz i syrena

W roli prowadzących "MBTM" oglądamy Macieja Rocka, Patricię Kazadi i Adama Zdrójkowskiego, zaś materiały zza kulis przygotowuje Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, który w pierwszej edycji "Must Be The Music" dostał się aż do półfinału. To właśnie prowadzący program zaprosili widzów na kolejną dawkę talentów. Kto wystąpił przed jury?

W drugim odcinku nowej edycji programu zaprezentowali się między innymi:

Gracjana Górka wykonaniem piosenki "Never Enough" z "The Greatest Showman" zachwyciła jurorów i zebraną w studiu publiczność. Jedenastolatka z Lublina otrzymała 4 głosy na TAK. "Byłaś absolutnie zjawiskowa, jak perła błyszcząca na scenie" - powiedziała Natalia Szroeder, a zgodził się z nią Miuosh. "Kosmos, to było wspaniałe. Masz ogromny talent. Daruję ci, że mnie nie słuchasz" - zażartował raper, nawiązując do wypowiedzi młodej Gracjany.

Olivier Olly Rybicki totalnie oczarował jury, dostając w rezultacie 4 głosy na TAK. Młody wokalista zaśpiewał dynamiczny utwór "Put Your Records On", po czym został porównany przez Natalię Szroeder do Sama Smitha w polskim wydaniu. "Ty chcesz, żeby scena była twoim życiem" - przyznał Dawid Kwiatkowski, po czym przypomniał sobie, że kiedyś śpiewał razem z Olivierem na jednej scenie.

Weronika Ryba również otrzymała komplet zielonych przycisków, a to wszystko za sprawą wzruszającego wykonania utworu Adele, zatytułowanego "When We Were Young". Dwudziestodwulatka z Katowic wzruszyła jurorów: "Pierwszy raz nie wiem, co mam powiedzieć" - wydusił z siebie Dawid Kwiatkowski, "Ja mam ciary na mordzie" - skomentował zachwycony Miuosh. Maciek Rock popłakał się przed kamerą na backstage'u i wcale tego nie krył. Ocierał swoje łzy i z rozmarzeniem oglądał występ utalentowanej Weroniki. "To chyba było lepsze od oryginału" - wyraził swoje zdanie Sebastian Karpiel-Bułecka.

Zespół Attera wykonał kawałek "Utopia" i ciężkim brzmieniem przekonał do siebie jurorów. "Na takiej muzyce jestem wychowany, Slipknot mógłby do ciebie dzwonić" - skomentował Miuosh. "Pan z brodą nas straszył ze sceny" - żartobliwie odparł Sebastian Karpiel-Bułecka, po czym zachwycona Natalia Szroeder ruszyła w stronę zespołu, aby zrobić sobie z nim zdjęcie.

Kuba i Kuba wykonali "Beggin'" i rozkochali w sobie jurorów. Po uzyskaniu 4 razy na TAK, zespół wykonał również autorski numer "światło". "Macie szansę być jednym z najlepszych zespołów w tym kraju" - powiedział Dawid Kwiatkowski. "Jawicie się jako faworyci tego programu" - przekazał Karpiel-Bułecka.

4 razy TAK otrzymała również Maja Janowska, śpiewając "Nowy kształt", Zarina Zaradna i siedmioosobowy zespół Sloggy, który wykonał numer "Supermodel". Duet Dedenova również uzyskał cztery zielone "taki", a przekonał do siebie jurorów utworem "Trimaj".

Porażki w drugim odcinku "Must Be The Music". "To jest taka kaszana"

Na scenie wystąpiła Dorota Kaczorek z Siedlec, z wykształcenia chemik. "Dziewczyny z kijami" - skwitował Miuosh, "Z legendarnej piosenki zrobił się pastisz, kompletny bałagan" - skomentował Dawid Kwiatkowski w chwili, gdy za wykonawczynią świeciły się na czerwono cztery głosy na NIE.

"Przyszliśmy to wygrać" - powiedział na backstage'u członek zespołu Bodejta Kany w rozmowie z Maćkiem Rockiem. Grupa wykonała numer "Na szczycie świata", czym nie przekonali do siebie jurorów. "To brzmi jak utwór grupy Enej, który nie wszedł na płytę i został odrzucony" - odparł Dawid Kwiatkowski. Zespół uzyskał 4 głosy na NIE.

Adam "The Pasta" Mielnicki, zadeklarowany wielbiciel makaronu, również uzyskał 4 głosy na NIE. "Zdradzę ci sekret: nie umiesz śpiewać, ale za to... nie umiesz też tańczyć" - wywnioskował Sebastian Karpiel-Bułecka.

Natalia Szroeder w "MBTM": Czy wy pod kamieniem żyjecie? Polsat Promocja

Mr Sebii również nie oczarował jurorów. "To jest taka kaszana... Urągasz disco polo" - stwierdził Karpiel-Bułecka, po podświetleniu całej sceny na czerwono. 4 razy na NIE usłyszała i zobaczyła również Anna Mars, która zaintrygowała jurorów i zebraną publiczność syrenim ogonem. Niestety, ten nie pomógł wykonawczyni w intonacji i czystej barwie głosu, stąd wykonawczyni musiała zmierzyć się z ostrymi słowami jurorów.

Jurorzy "Must Be The Music" z owacją na stojąco Polsat Promocja