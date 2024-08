W Sopocie właśnie trwa wakacyjna impreza z największymi gwiazdami polskiej sceny - Top of the Top Festival 2024 . Od 19 do 22 sierpnia w Operze Leśnej zaprezentowane zostaną znane radiowe przeboje, a publiczność będzie bawiła się w ich rytmie do późnych godzin wieczornych. Transmisję z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem stacji TVN, która zapowiadała imprezę jako "największe muzyczne wydarzenie tego lata".

Jej występ był jednym z najlepszych na Top of the Top Festivalu

Gwiazdą pierwszego dnia Top of the Top Festivalu była także Lanberry. Wielu internautów zgodnie stwierdziło, że była jedną z tych artystek, które obroniły dobre imię festiwalu. Według nich występ wokalistki wyróżniał się spośród innych tego wieczoru i zasługiwała ona na docenienie. Jurorka "The Voice of Poland" wkroczyła na scenę wraz z grupą odzianych na czarno tancerzy i już od pierwszych chwil dawała z siebie wszystko. Zaprezentowała przed publicznością swój nowy kawałek - "Co ja robię tu", a następnie dołączyła do niej Bovska. Wokalistki wykonały w duecie hit "Stare piosenki".