Quebonafide to pseudonim Kuby Grabowskiego. Pod koniec ubiegłego roku ogłosił, że kończy ten etap kariery, a także obwieścił "koniec Quebonafide". "Jeżeli chodzi o dalsze ruchy Quebonafide - nie mam w planach niczego związanego z muzyką jako ta postać, być może w przyszłości się to zmieni. Trasa koncertowa, którą zagraliśmy faktycznie była ostatnią trasą koncertową. Nie jest moim definitywnym pożegnaniem ze sceną ponieważ planuję dalej - hobbystycznie uprawiać performance i w tej sferze mam jeszcze kilka marzeń" - pisał raper.

W międzyczasie jako Kuba Grabowski rozpoczął trasę "Mega Hip-Hop Tour". To na niej odwiedzał dość nietypowe, małe miejscowości i za symboliczną opłatę grał improwizowane numery. Głośnym echem odbił się jego występ Lubochni na Festiwalu Masła.

"Chciałem z dumą ogłosić, że dziś zagramy swój pierwszy plenerowy koncert z trasy mega hip hop Tour. Będziemy supportować Nowatora na festiwalu masła w Lubochni. Start 19:15. Jestem bardzo podekscytowany. Będziecie z nami?" - pisał na Twitterze Jakub. "To pierwszy występ przed tak dużą publicznością. Jakub się trochę stresuje. Liczymy na wasze wsparcie" - dodał jego hypeman, Krzy Krzysztof.

Teraz w sieci pojawił się nowy singel - "Mój przykry lajf" ( sprawdź! ) - wydany pod nazwiskiem rapera, który związał się z związał się z SBM Labelem.

Na kanale SBM pojawiła się też krótka notka biograficzna: "Jakub to młody ciechanowski artysta i performer. Rozpoznawalność przyniósł mu spektakularny "Mega Hip-Hop Tour", podczas którego tourbus młodego MC zawitał min. na dniach ogórka w Kruszewie, Festiwalu Masła w Lubochni, czy Jarmarku św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Konsekwentnie rozwijany naturalny wizerunek, oparty na prawdziwości, szczodrości i byciu blisko ludzi doprowadził Jakuba do wymarzonego występu na Polish Hip-Hop Festival w Płocku, gdzie został dostrzeżony przez Solara z duetu Solar/Białas, co zagwarantowało mu miejsce w SB Starter".