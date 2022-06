Quebonafide niespodziewanie podzielił się nowym numerem. Piosenka "Refren trochę jak Lana Del Rey" powstał niedługo po wydaniu albumu "Romantic Psycho". Raper zapowiada, że to pierwsza z kilku kompozycji, które będą - prawdopodobnie - ukazywać się w najbliższej przyszłości.

Wideo Quebonafide - Refren trochę jak Lana Del Rey

"Prezentowany singiel "Refren trochę jak Lana Del Rey" jest jednym z kilkunastu utworów, które powstały w okresie po wydaniu 'Romantic Psycho'. Nie chcę składać deklaracji, że to być może jeden z ostatnich singli Quebonafide, ponieważ zeszłe 24 miesiące spędziłem głównie na spotykaniu się z zagranicznymi artystami oraz producentami i robieniu muzyki, więc całkiem sporo się tego uzbierało.. Nie mam na ten moment pomysłu na to, w jakiej formie mógłbym opublikować nagrane numery i nie za bardzo potrafię to ubrać w coś sensownego, więc najprawdopodobniej będziemy je publikować w luźnej, mixtape’owej, nieco niechlujnej formie" - pisze Quebo.

Raper poinformował też, że sprzedał część swoich udziałów w QueQuality, które trafiły w ręce jego menedżera Dawida Szynola. Co zamierza Kuba Grabowski?

Wygląda na to, że ciechanowianin chce zająć się innymi projektami, które niekoniecznie są związane z muzyką. W najbliższym czasie będzie poświęcał czas studiom i produkowaniu żywności. Projekt Quebonafide na ten moment zostanie zawieszony.



"Jeżeli chodzi o dalsze ruchy Quebonafide - nie mam w planach niczego związanego z muzyką jako ta postać, być może w przyszłości się to zmieni. Trasa koncertowa, którą zagraliśmy faktycznie była ostatnią trasą koncertową. Nie jest moim definitywnym pożegnaniem ze sceną ponieważ planuję dalej - hobbystycznie uprawiać performance i w tej sferze mam jeszcze kilka marzeń. Koncertów jako Quebonafide - poza kilkoma letnimi oraz finałowym, póki co dalej ukrytym w naszej rozpisce raczej bym się nie spodziewał. Myślę, że więcej wyjaśnień przyniesie ten finał finałów. Tak jak pisałem wcześniej: od września zamierzam rozpocząć studia medyczne, poświęcić się pracy naukowej, produkcji zdrowej żywności oraz konceptowi MISS TI 蒂小姐, graniu na pianinie i przede wszystkim sklejeniu całego tego konglomeratu pozycji w całość. Mam nadzieję, że długość tego komunikatu Was nie przeraziła, bo mam wrażenie, że to jeszcze nie jest wszystko. Dziękuje Wam bardzo. Quebo" - czytamy w komunikacie artysty.