Zespół PtakY w 2002 roku założył Piotr Łukaszewski, gitarzysta znany z grup IRA, Skawalker, TSA-Evolution KarmaComa. Jako producent i aranżer pracował z tak różnymi wykonawcami jak m.in. Vader, Patrycja Markowska czy Mess Age. Od 2012 r. pracuje we własnym Custom34 Studio w Gdańsku, gdzie nagrywali m.in. LemON, T.Love, Bednarek, Kortez, Julia Pietrucha.

W grudniu 2023 r. pojawił się w składzie supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci, w której ponownie połączył siły z Kubą Płuciszem, pierwszym liderem zespołu IRA. Z Orkiestrą współpracuje m.in. Sebastian Makowski, wokalista Ptaków.



Dotychczasowy dorobek formacji Ptaky obejmuje płyty "Ptaky" (2004) i "Szkoła latania" (2008), którą można było pobrać za darmo w należącym do Interii serwisie Muzzo.pl. Za swój debiut otrzymał dwie nominacje do Fryderyków, a singel "Chroń to co masz" w Polsce promował film "Spider-Man 2".

Ptaky powracają z trzecim albumem. Co już wiemy?

Po latach przerwy grupa szykuje trzeci album, planowany na lipiec tego roku. Do tej pory poznaliśmy single "Diament" i "Sierpień", a teraz do sieci trafił utwór "Wieje".

"'Wieje' to zapowiedź zbliżających się kłopotów. Nie uciekamy, bo nie ma dokąd. Są adresowane konkretnie do nas, więc pozostaje nam konfrontacja. Utwór zabawia się alegorią wiatru, jego przewrotną naturą. Bywa, że wiatr zatapia łodzie, ale schwytany w żagiel umożliwia również ciekawą podróż" - czytamy o piosence.