Powstanie dokument o festiwalu Lollapalooza. Co już wiemy?

3-częściowy serial dokumentalny będzie nosił tytuł: "Lolla: The Story of Lollapalooza". Wyreżyseruje go Michael John Warren, twórca m.in. filmu "Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeś" i dokumentów o Drake'u, Jayu-Z czy Nicki Minaj.

Megan Thee Stallion na festiwalu Lollapalooza /Vashon Jordan Jr./Chicago Tribune/Tribune News Service /Getty Images