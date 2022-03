Taylor Hawkins zmarł 25 marca w wieku 50 lat. Jego ciało znaleziono w hotelu w Bogocie, gdzie wkrótce Foo Fighters (posłuchaj!) mieli zagrać kolejny koncert w ramach światowej trasy.

Początkowo nie ujawniono przyczyny śmierci, następnie poinformowano, że zgon mógł mieć związek z przedawkowaniem narkotyków. Według Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej w Bogocie w moczu perkusisty Foo Fighters znaleziono aż 10 różnych substancji psychoaktywnych, w tym: marihuanę, opioidy, leki antydepresyjne i benzodiazepinę znajdującą się w lekach przeciwlękowych.

Ostatnia wiadomość od Taylora Hawkinsa. "Dbajcie o siebie, ja zadbam o siebie"

Po śmierci muzyka Foo Fighters, w mediach społecznościowych pożegnał go m.in. Perry Farrell.



Farrell miał okazję występować razem z Foo Fighters na ostatnim koncercie z Taylorem Hawkinsem, który odbył się 20 marca w Buenos Aires.

"Taylor Hawkins nie żyje. Był moim najlepszym przyjacielem. Uwielbiała go moja żona, moje dzieci, nawet moje psy. Zawsze gdy u mnie się pojawiał, tworzyliśmy muzykę. Był jednym z największych pasjonatów perkusji, jakich poznałem w życiu. Gdy myślę o nim, przychodzi mi do głowy tylko jedno słowo: prędkość. Miał dar utrzymywania pewnej, uderzającej prędkości na bębnach" - mówił Farrell.

"Nasza pasja do muzyki była podstawą naszej przyjaźni. Budowaliśmy wszystko wokół tego. A potem zaczęliśmy się poznawać lepiej" - kontynuował.



Zobacz ostatni występ Taylora Hawkinsa z Foo Fighters:

Muzyk udostępnił również ostatnią wiadomość głosową, którą otrzymał od Hawkinsa na kilka godzin przed jego śmiercią.

"To dla mnie bardzo osobista sprawa. To ostatnia wiadomość, jaką dostałem na swój telefon od niego. Wysłał mi ją z hotelu" - mówił Perry.

Na nagraniu słyszmy głos Hawkinsa, który mówi: "Dbajcie o siebie, a ja zadbam o siebie. Widzimy się w Sao Paulo (na koncercie podczas festiwalu Lollapalooza w Brazylii - przyp. red.). Kocham, kocham, kocham was. Śpijcie dobrze".



Kim był Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins początkowo grał w kalifornijskiej formacji Sylvia. Pierwszy większy koncert zagrał z kanadyjską wokalistką Sass Jordan. W latach 1995-1997 był koncertowym perkusistą w zespole Alanis Morissette (posłuchaj!), gdy promowała swój przełomowy album "Jagged Little Pill". Muzyk pojawił się w jej teledyskach "You Oughta Know" (zobacz!), "All I Really Want" i "You Learn" (posłuchaj!).

Do Foo Fighters dołączył po konflikcie pomiędzy Dave'em Grohlem a pierwszym perkusistą Willem Goldsmithem, który poskutkował usunięciem tego ostatniego z zespołu.



W Foo Fighters Grohl i Hawkins, obaj niezwykle utalentowani perkusiści, grający także na innych instrumentach, często zamieniali się rolami - wtedy Hawkins chwytał za mikrofon.



Muzyk miał też swój poboczny projekt Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Wielokrotnie wspierał innych wykonawców w studiu i na scenie, m.in. zespół Coheed and Cambria i Slasha.