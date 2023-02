Drugi studyjny album Linkin Park, "Meteora", z takimi przebojami jak "Faint", "Numb" czy "Somewhere I Belong", został wydany 25 marca 2003 r., a więc wkrótce świętować będzie 20-lecie. Z tej okazji zespół przygotował dla swoich fanów prezent.

6 lutego w mediach społecznościowych Linkin Park ujawnił, że 10 lutego światło dzienne ujrzy niewydany wcześniej utwór "Lost", który powstał podczas pracy nad "Meteorą". Do postu dołączony jest kilkunastosekundowy fragment tejże piosenki.

"Bo kiedy jestem sam, gubię się w tych wspomnieniach, żyjąc iluzją" - śpiewa Chester Bennington, wokalista Linkin Park, który popełnił samobójstwo w 2017 r.

Od jego śmierci działalność zespołu jest zawieszona. Ukazują się jednak wznowienia albumów Linkin Park. W 2020 r. wydano debiutancki krążek grupy, "Hybrid Theory", poszerzony o nieznane piosenki, a w 2022 r. do sprzedały trafiła wersja deluxe "Minutes to Midnight".

Na razie nie ma wyraźnych sygnałów, by grupa miała wrócić do koncertowania lub tworzenia nowego materiału. Jednak w maju zespół zapewnił w mediach społecznościowych, że od teraz będzie komunikować się z fanami nieco częściej. Natomiast członek Linkin Park, Mike Shinoda, dodał w ubiegłym roku, że muzycy tego zespołu kontaktują się ze sobą co kilka tygodni

