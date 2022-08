Muzycy z Jane's Addiction schodzą się ostatnio głównie przy okazji koncertów. Jednak i to wychodzi im bardziej spontanicznie niż regularnie.

Ostatnio odwołali serię występów festiwalowych, w tym na ważnym dla siebie Lollapalooza. Podobno z powodu zmagań gitarzysty Dave'a Navarro z powikłaniami po COVID-19. Pojawiły się więc spekulacje, czy zespół będzie w stanie wyruszyć z The Smashing Pumpkins we wspólną trasę "Spirits on Fire Tour", rozpoczynającą się 2 października.

Ale nawet jeśli nie wyruszą, to dobrą wiadomością jest deklaracja Farella, poczyniona w wywiadzie dla czasopisma "Spin". Współzałożyciel Jane's Addiction stwierdził mianowicie, że w sierpniu muzycy przystąpią do realizacji nowych nagrań studyjnych.

Jane's Addiction w Poznaniu - Festiwal Malta, 8 lipca 2009 1 / 7 fot. Bogdan Borowiak Źródło: PAP udostępnij

Nie wspomniał co prawda, kiedy owe utwory zostaną wydane (i w jakiej formie), ale przypomnijmy, że z wydaniem nowej płyty nosi się od dobrych kilku miesięcy. W ubiegłorocznym wywiadzie dla kanału telewizyjnego AXS TV zdradził, że chciałby z "chłopakami z Jane's Addiction" wydać jeszcze jeden album i do tego ich gorąco namawia.