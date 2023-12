Nagranie z Putri Ariani w ciągu dwóch lat obejrzano ponad trzy miliony razy. "Wolniejsza wersja" utworu, bo tak zatytułowała ją sama artystka, przypadła do gustu internautom.

"Nie mam dość twojego głosu. Wykonujesz piosenki perfekcyjne, prosto z serca. Oto narodziny gwiazdy" - komentował jeden z fanów Queen z Australii.

"Nie mam słów, aby opisać, jak dobrze twój głos współgra z tą piosenką" - czytamy.

"Co za niesamowita wersja fantastycznej piosenki i znakomite wykonanie. Czysty talent", "Zamurowało mnie. Jesteś absolutnie niezwykła", "Zostaliśmy obdarowani twoim głosem" - komentowali inni fani.



"Bohemian Rhapsody" najlepszym utworem Queen. Nikt nie wierzył w jego sukces

"Bohemian Rhapsody" został wydany jako główny singel z czwartego albumu Queen, "A Night at the Opera". Napisany przez Freddiego Mercury'ego i określany przez niego jako "udawana opera" utwór często uważany jest za znak rozpoznawczy zespołu. Choć na początku nikt nie wierzył w powodzenie tego odważnego muzycznego przedsięwzięcia, zdaniem Briana Maya, najprawdopodobniej to właśnie ono uratowało zespół przed rozpadem.

Po prawie 50 latach od premiery piosenka wciąż święci triumfy. W 2004 roku była drugim najchętniej granym utworem w brytyjskich rozgłośniach radiowych i została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Znalazła się także na 163. miejscu listy 500 utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Cztery lata temu zespół poinformował, że utwór przekroczył miliard wyświetleń w serwisie Youtube.

W 2023 roku słuchacze BBC uznali "Bohemian Rhapsody" najlepszym utworem w dorobku formacji.

Wideo bohemian rhapsody - Queen (Putri Ariani Cover)

Kim jest Putri Ariani? Zrobiła furorę w "Mam talent", ale go nie wygrała

Indonezyjska pianistka i wokalistka jeszcze jako dziecko wystartowała w "Mam talent" w swoim kraju. W 2014 roku wygrała cały konkurs i zdobyła ogromną popularność w tamtym regionie.



Ariani zgłosiła się w 2023 roku do 18. edycji "Mam talent" w USA, aby ponownie udowodnić, że może spełniać swoje pasje, mimo problemów zdrowotnych. Wokalistka jest niewidoma. "Ludzie często patrzą na mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności, a nie jak na muzyka. Jednak na scenie czuję się jak wielka gwiazda" - wyznała.



W półfinale na żywo Putri wykonała wielki przebój U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Ariani otrzymała największe owacje wieczoru, a Simon Cowell przyznał, że brakuje mu słów, by opisać to, co właśnie zobaczył na scenie. Pozostali jurorzy również nie szczędzili zachwytów ("Prawdopodobnie tak brzmią anioły, gdy śpiewają" - mówiła Heidi Klum).



W finale Ariani wykonała utwór Eltona Johna "Don't Let The Sun Go Down On Me", a także miała okazję wystąpić na scenie razem z Leoną Lewis. To jednak nie wystarczyło, aby artystka wygrała program.

Niespodziewanym triumfatorem został Adrian Stoica z psem Hurricane. Putri Ariani nie trafiła nawet do finałowej trójki, co przyjęto z ogromnym zaskoczeniem.