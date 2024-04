Polsat SuperHit Festival zmienia nazwę! "Pozytywna energia"

To już tradycja, że w ostatni weekend maja Sopot staje się stolicą polskiej piosenki, a na deskach Opery Leśnej występują największe gwiazdy sceny muzycznej. Telewizja Polsat przygotowała dla sopockiej widowni oraz widzów przed telewizorami dwa dni pełne muzyki.



W tym roku jednak impreza zmienia nazwę na Polsat Hit Festiwal. Zmieni się logo i cała oprawa graficzna.

"Po obchodzonym w ubiegłym roku 20-leciu festiwali Polsatu w Sopocie, stacja zdecydowała się na unowocześnienie i odświeżenie marki. Wprowadzona kolorystyka oddaje pozytywną energię festiwalu, radość oraz różnorodność emocji, jakie mu towarzyszą" - opowiadają organizatorzy.

Reklama

Zdjęcie Nowe logo Polsat Hit Festival / materiały prasowe

Polsat Hit Festiwal 2024: kto zagra w Sopocie?

Polsat Hit Festiwal 2024 odbędzie się w dniach 24-25 maja w Sopocie. Na scenie znów rozbrzmiewać będzie najpiękniejsza polska muzyka. Na scenie wystąpią wykonawcy, którzy w ubiegłym roku sprzedali najwięcej płyt oraz ci, których przeboje królowały we wszystkich rozgłośniach radiowych, wśród nich: Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry &Tribbs, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel i inni wspaniali artyści.



Podczas festiwalu nie zabraknie również niezwykłych jubileuszy pełnych emocji oraz wzruszających duetów. W tym roku w Sopocie świętować będzie między innymi Golec uOrkiestra, z którymi "na góralską nutę" zaśpiewa zaskakująca plejada gości: Kuba Badach, Cleo, Enej, Gromee i inni. W Sopocie odbędzie się także "Dwudziestka" króla disco Danzela, a w kolejnym jubileuszu usłyszymy piosenki Majki Jeżowskiej, które kochają dzieci od 5 do 105 lat, w specjalnym rockowym wykonaniu.

Wielkim wydarzeniem będzie także jubileusz 30-lecia na scenie Andrzeja Piasecznego.

Na widzów czeka również sentymentalna podróż w przeszłość - specjalna część koncertu poświęcona artystom, którzy zadebiutowali w Polsacie. Wśród nich Ania Dąbrowska, zespół Zakopower, Kuba Badach czy Enej, który rozpoczął swoją karierę dzięki zwycięstwu w programie "Must be the Music. Tylko muzyka" oraz inni wspaniali artyści.

Zwieńczeniem festiwalu będzie wyjątkowy koncert "Wodecki Twist" a na scenie pojawią się artyści najmłodszej generacji czyli m.in. Mery Spolsky, Wiktor Dyduła, Natalia i Paulina Przybysz oraz inni. Fani legendarnego twórcy mogli podziwiać to widowisko w Krakowie podczas Wodecki Fest oraz w ramach ubiegłorocznej trasy Męskie Granie, a widzowie Polsatu obejrzą ten wyjątkowy koncert na żywo już w sobotę 25 maja.