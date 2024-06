MaRina ( sprawdź! ) w ciągu swojej kariery otrzymała nagrody Eska Music Awards 2010 i Plejada Top Ten 2012, a także nominacje Kobiety Roku Glamour 2009 i 2016 oraz VIVA Comet 2012 w kilku kategoriach. Zwyciężyła również w konkursie Influencerka roku “Joy" 2019 jako Fashion Influencer.

Występowała w "Szansie na sukces", finale Eurowizji Junior, "Tańcu z gwiazdami" oraz serialu 39 i pół jako aktorka.

Gwiazda współpracowała także z Kabe, Smolastym, Sound’n’Grace, a także Young Igim - teledysk do ich wspólnej piosenki "Nigdy więcej" osiągnął 11 milionów wyświetleń.

Po dłuższej przerwie, MaRina powraca z nowym singlem "Baby Mommy".

Jeśli ktokolwiek pomyślał, że Marina Łuczenko-Szczęsna w trakcie drugiej ciąży odłoży muzykę na dalszy plan, to mocno się pomylił. Piosenkarka zaskoczyła fanów nowym wydawnictwem, a także jego tematyką.

Wbrew pozorom nie jest ballada związana z nadchodzącymi narodzinami kolejnego dziecka. Tekst jest zupełnym przeciwieństwem tego, co można było się spodziewać. Wokalistka pozwoliła sobie w nim na zabawę słowem, do czego użyła kilku języków.

"Baby Mommy to słodki numer w dosłownym tego słowa znaczeniu, a to dlatego, że zamysł opiera się na frywolnej grze słów, przeplatanej zapożyczeniami z języka angielskiego, ale też włoskiego jak np. 'dolce far niente', co oznacza 'słodkie nicnierobienie'" - zdradza MaRina.

Wspomina także, że piosenka ma sprawić, aby słuchacz poczuł tęsknotę za osobą, którą pożąda.

"Piosenka miała na celu wywołać pewnego rodzaju głód bliskości z druga osobą, która jest dla nas łakomym kąskiem" - mówi.

Tekstowe nawiązanie do przyjścia na świat kolejnego dziecka MaRiny pojawia się chwilowo i niepozornie: "Baby nr 2 on the way". Dodatkowo na okładce singla możemy zobaczyć piosenkarkę z ciążowym brzuszkiem.