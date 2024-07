88-letni Zygmunt Maziarz na przesłuchania w ciemno do piątego sezonu " The Voice Senior" przyjechał ze Słupczy, gdzie przez ponad 70 lat działał w tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

"Jestem w straży od 15. roku życia. Czuję się jeszcze strażakiem i to mnie trochę odmładza" - mówił w tamtym czasie. "Jak tylko skończyłem podstawówkę, poszliśmy do straży z kolegą" - dodawał.

"Kiedy Rosjanie uderzyli na Słupcze katiuszami, to ja pasłem krowę. Po wojnie nie zostało tutaj nic" - wspominał trudne czasy po wrześniu 1939 roku Maziarz. "Zawsze muzyka mi pomagała i do tej pory pomaga. Na każdą okazję mam piosenkę, śpiewam piosenkę" - opowiadał.

Uczestnik "The Voice Senior" opowiedział również o swojej żonie, 92-letniej Bogusławie, z którą w małżeństwie przeżył 70 lat. I to właśnie ukochanej Zygmunt Maziarz zadedykował występ w TVP.

W "The Voice Senior" Maziarz pojawił się w galowym mundurze strażaka i wykonał piosenkę "Gdybym miał gitarę (A wszystko te czarne oczy)". Podczas jego występu nie odwrócił się żaden fotel trenerski, jednak jak sama zza kulis przyznawała Marta Manowska , nie o to chodziło, bo uczestnik i tak spełnił swoje wielkie marzenie.

"To jest piosenka dla mojej małżonki, z którą obchodziliśmy teraz 70 lat małżeństwa" - oznajmił Maziarz na scenie, to totalnie zaskoczyło trenera.

"Miałem wtedy 18 lat. Małżeństwo zaaranżował mój szwagier. Miłość to się pojawia, kiedy nie szukamy ideałów, tylko szukamy dobrych ludzi" - mówił w wyświetlonym materiale Maziarz. "Charaktery muszą się podzielić. Gdybym miała taki charakter jak małżonek, to nie bardzo" - komentowała w tamtym czasie żona.

Trenerzy pytali o przepis na udane małżeństwo. "Receptą na to, aby tak długo żyć razem, to nie kłamać. Jeśli mówimy prawdę w oczy prosto, to jest to podstawa to dalszego życia" - podsumował.