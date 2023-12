W październiku tego roku Marcin Pawłowski i Kuba Patecki wyruszyli w Himalaje by zdobyć trudny technicznie szczyt Ama Dablam o wysokości 6812 m n.p.m. Podczas ponad studwudziestokilometrowej wędrówki nagrywali ujęcia do "Skitu o Himalajach", który promuje najnowszy album bydgoskiego producenta o tytule "DZIENNA".

Pawbeatsowi towarzyszył Patec, czyli popularny polski youtuber. Kuba Patecki znany jest z materiałów podróżniczych, a jego kanał śledzi niemal 1,5 miliona użytkowników. W momencie premiery teledysku podróżnicy udostępnili filmy ze wspinaczki na swoich kanałach YouTube - PatecWariatec oraz PAWTRIPS. Wygląda na to, że zarejestrowany na takiej wysokości teledysk jest jednym z najwyżej zarejestrowanych klipów w historii polskiej muzyki.

"DZIENNA" to szósty album w dorobku Pawbeatsa, charakteryzujący się łączeniem brzmień akustycznych instrumentów i elektroniki, popu z hip-hopem. Projekt Pawbeats Orchestra od początku swojej działalności budował mosty między gatunkami muzycznymi. Pawbeats jest autorem muzyki i współautorem części tekstów. Za okładkę odpowiada popularny na całym świecie ilustrator Paweł Kuczyński.

Do tej pory Pawbeats nie zdradził całej listy gości ani utworów z jego nowego albumu. Preorder "DZIENNEJ" dostępny jest w trzech formach - CD Deluxe, dwupłytowego wydania winylowego oraz tajemniczo brzmiącej opcji "MYSTERY BOX", której zawartość jest nieznana. Premiera płyty jest przewidziana na 19 stycznia 2024.

Nagranie teledysku na tej sporej wysokości, a także sama wyprawa w Himalaje wymagają sporo odwagi. Artysta niegdyś w rozmowie z Interią mówił, że bardzo bał się wysokości, ale to ona nauczyła go zwalczać wewnętrzny lęk.

- Góry pomogły mi w taki sposób, że na początku tam gdzie szedłem, to była daleka przestrzeń, ale nie było przepaści i wydawało mi się, że mógłbym co najwyżej zjechać na sankach i pewnie bym się tam gdzieś zatrzymał po drodze. A z czasem oswoiłem się z lękiem. Pytałem nawet terapeutów, jak to możliwe, ale do końca nie wiedzieli. Być może kluczowy był fakt, że chciałem temu stawić czoła. To jest tak, jak ze strachem przed pająkami. Często jest tak, że osoba, która się boi automatycznie odskakuje, gdy on idzie w jej kierunku. Moim "pająkiem" jest właśnie wysokość. Na początku nie było to łatwe, ale później zaczęło to mijać w trybie nawet natychmiastowym - mówił w rozmowie z Danielem Kiełbasą.

Kim jest Pawbeats?

Marcin "Pawbeats" Pawłowski to muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny pochodzący z Bydgoszczy, który w świadomości słuchaczy i innych artystów zaistniał za sprawą charakterystycznego bitu do "Banicji" rapera Bisza.

Pawbeats tworzył muzykę na potrzeby programu "Mam talent" i współpracował z wieloma tuzami rapu w Polsce. Na koncie ma też dwa autorskie, producenckie albumy.

Debiutancki, zatytułowany "Utopia", ujrzał światło dzienne 12 września 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Step Records. Wśród gości, na płycie znaleźli się m.in. Bonson, Jinx, Miuosh, Onar, Zeus, Mam Na Imię Aleksander, tede, Vixen, Buka, Pih, Rahim.

Wydawnictwo osiągnęło spory komercyjny i sprzedażowy sukces. Płyta zaistniała na liście OLiS (2. miejsce), zaś pilotujący ją singel "Euforia" dotarł do 3. miejsca listy przebojów Hop Bęc radia RMF FM.

Na drugi album Marcina fani musieli czekać dwa lata - artysta powrócił z projektem "Pawbeats Orchestra" w lutym 2016 roku. Na nowy krążek producent zaprosił m.in. Justynę Steczkowską, VNM-a, Kękęgo, Quebonafide, Natalię Nykiel, grupę Mama Selita, projekt Sarcast oraz duet Dwa Sławy. Wszystkie numery z "Pawbeats Orchestra" zostały nagrane w specjalnie przygotowanych aranżacjach, za które odpowiada m.in. Krzysztof Herdzin.

Na koncie ma jeszcze nagrany wspólnie z Kalim album "Chakra" (2017), wydany rok później "Out", a także "In" i "Nocna", które wyszły w maju 2021 roku. Zaledwie kilkanaście dni temu ukazała się premierowa piosenka Pawbeatsa z udziałem Roxie Węgiel, "Każdej nocy".

