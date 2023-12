Pawbeats i Roxie Węgiel pojawili się w "Pytaniu na śniadanie" przy okazji promocji ich ostatniego wspólnego utworu - "Każdej nocy".

Producent przed występem w TVP miał dla fanów interesującą propozycję.

"Słuchajcie, to długa historia, ale jestem jutro w 'Pytaniu na Śniadanie' i zabawmy się tak, że będę musiał wpleść do mojej wypowiedzi na żywo jedno ZDANIE z komentarza który dostanie najwięcej lajkow pod tym postem. Dodam, że nie może to być nazwisko znanego dyktatora, wulgaryzm ani nic obraźliwego, powodzenia" - komentował.



Najwięcej polubień zgarnął natomiast komentarz rapera Palucha, który poprosił na antenie o zdanie "Każdy z nas to szaman" z utworu "Szaman".



Pawbeats cytuje Palucha, Nowakowska odpowiada

I faktycznie, Pawbeats tak jak zapowiedział, tak też uczynił. W pewnym momencie muzyk rzucił wspomniane zdanie, stwierdzając, że to wypowiedź słynnego poznańskiego poety Łukasza Paluszaka.

Producent raczej nie spodziewał się, że Ida Nowakowska odpowie na zaczepkę i dorzuci kolejne wersy z utworu "Szaman". "Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman" - zaczęła rapować prowadząca.

Wyraźnie zmieszany Pawbeats zakończył temat mówiąc: "Nawinęliście Palucha, to teraz pozdrawiam wszystkich na Hajpie, będzie dobra beka".

Pawbeats i Roksana Węgiel ze wspólnym utworem

"Każdej nocy" to ostatni efekt współpracy Roxie Węgiel i Pawbeatsa. Numer promuje nową płytę producenta - "Dzienna". Opublikowany teledysk w ciągu 2 tygodni obejrzano prawie 700 tys. razy.