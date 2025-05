Justyna Steczkowska pieczołowicie przygotowuje się do występu w pierwszym półfinale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. Po dniach przygotowań i wprowadzania poprawek dziś w St. Jakobshalle odbyła się tzw. próba prasowa którą mogli obejrzeć tylko dziennikarze i członkowie delegacji.

W czasie kiedy oglądający transmisję będą podziwiać urodę 52-łatki ona wraz z tancerzami będzie ustawiać się na scenie. Każdy musi stanąć w odpowiednim miejscu co uczestnikom wskazują świecące punkty.

Kulminacyjnym momentem jest podczepienie artystki do lin, które uniosą ją kilka metrów nad scenę. Jak wielokrotnie podkreślała Justyna Steczkowska to najważniejszy element występu - niemal do końca nie było wiadomo czy organizatorzy pozwolą Polce na ten punkt. Ostatecznie, dzięki uporowi Steczkowskiej i polskiemu szefowi delegacji, Szwajcarzy ustąpili i zobaczymy niemal lewitującą nad sceną naszą reprezentantkę.