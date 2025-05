Conchita Wurst oceniła występ Steczkowskiej na Eurowizji. Jej komentarz mówi wszystko

11 maja w szwajcarskiej Bazylei rozpoczęła się 69. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W trakcie uroczystej inauguracji, na turkusowym dywanie pojawiła się Justyna Steczkowska - tegoroczna reprezentantka Polski. Artystka wystąpiła w towarzystwie tancerzy: Kuby Walicy, Krzysztofa Jagodzińskiego, Piotra Musiałkowskiego i Mileny Zdzuj. Jej zjawiskowa stylizacja, zaprojektowana przez Katarzynę Konieczkę, natychmiast przykuła uwagę obecnych. Czerwona kreacja podkreślała sylwetkę wokalistki i jej wyrazisty sceniczny charakter.

Conchita Wurst jednym słowem wyraża zachwyt

Wydarzenie nie umknęło uwadze Conchity Wurst , która po raz pierwszy od dawna zabrała głos w sprawie polskiego uczestnika Eurowizji. Artystka zamieściła pod jednym z nagrań z profilu Steczkowskiej na Instagramie krótką, lecz bardzo sugestywną opinię. Komentując film z inauguracji, napisała: "Obsessed!". Tym samym dała do zrozumienia, że jest w pełni oczarowana obecnością i prezentacją Justyny. Jej słowa wywołały entuzjazm wśród fanów, którzy natychmiast przypomnieli o wykonaniu przez Steczkowską coveru utworu " Rise Like a Phoenix " podczas polskich preselekcji do Eurowizji w 2022 roku. Internauci zgodnie podkreślali, że już wtedy artystka złożyła hołd zwycięskiemu utworowi Wurst, a teraz ich artystyczne ścieżki symbolicznie się spotykają.

Justyna Steczkowska w walce o wielki finał Eurowizji

Polska reprezentantka już 13 maja wystąpi w pierwszym półfinale konkursu, prezentując utwór " Gaja ". Pojawi się na scenie jako druga z kolei, co według statystyk Eurowizji uchodzi za mniej korzystne miejsce startowe. Mimo to fani artystki są dobrej myśli, licząc na jej przejście do wielkiego finału zaplanowanego na 17 maja. Steczkowska będzie konkurować z czternastoma innymi uczestnikami. Awans uzyska jedynie dziesiątka najlepszych wykonawców.

Conchita Wurst - ikona odwagi i artystycznej wolności

Conchita Wurst, czyli artystyczne alter ego Thomasa Neuwirtha, od lat łączy ekspresję drag, muzykę pop i zaangażowanie społeczne. Świat poznał ją w 2014 roku, kiedy reprezentując Austrię, sięgnęła po zwycięstwo na Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix". Jej przejmujący głos, teatralna prezencja i poruszające przesłanie utworu szybko uczyniły ją symbolem walki o akceptację i równość.

Jej debiutancki album "Conchita" zyskał pozytywne recenzje, a takie utwory jak "You Are Unstoppable" czy "Heroes" ugruntowały jej pozycję na europejskiej scenie muzycznej. Artystka z czasem rozpoczęła również eksperymenty brzmieniowe, czego dowodem jest bardziej elektroniczny i mroczny projekt "Truth Over Magnitude" wydany w 2019 roku już pod pseudonimem WURST.

