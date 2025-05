50 Cent na PGE Narodowym. Koncert legendarnego rapera w Warszawie!

50 Cent, właściwie Curtis Jackson, to nie tylko jeden z najważniejszych raperów na świecie. Jego debiutancki album "Get Rich or Die Tryin" zrewolucjonizował hip-hop, a same piosenki takie jak " In Da Club " i " P.I.M.P ." to hymny kultury rapowej. Oprócz sukcesów muzycznych, 50 Cent podbił Hollywood - jego występy w filmach i serialach, takich jak "Power" czy "Den of Thieves", zdobyły ogromną popularność.