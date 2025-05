Grunge'owy zespół Pearl Jam został założony w 1990 roku. Grupa obok Alice in Chains, Soundgarden i Nirvany zaliczana jest do "Wielkiej Czwórki z Seattle". W jej obecny skład wchodzą basista Jeff Ament, gitarzyści Stone Gossard i Mike McCready, perkusista Matt Cameron oraz wokalista Eddie Vedder. W kwietniu zeszłego roku ukazał Pearl Jam wydali swój dwunasty album studyjny zatytułowany "Dark Matter". Teraz pokusili się jednak o odkurzenie kilku starszych numerów w ramach "The Last of Us - EP".

Pearl Jam wydali EP-kę inspirowaną "The Last of Us"

Na EP-ce znajdziemy dwa znane już utwory, wersję koncertową jednego z nich oraz nową aranżację popularnego numeru. Fizyczna wersja wydawnictwa na płycie winylowej dostępna jest jedynie dla największych fanów należących do oficjalnego fanklubu Pearl Jam. Całość została jednak opublikowana także na platformach streamingowych.

Wydawnictwo oferuje dobrze znane nam "Future Days" z płyty "Lightning Bolt", kawałek "All or None" pochodzący z "Riot Act" oraz koncertową wersję "Future Days" nagraną na festiwalu Ohana w 2024 roku i nową aranżację "Present Tense" z "No Code".

Warto wspomnieć, że kawałek "Future Days" usłyszeć możemy właśnie w "The Last of Us Part II", gdzie staje się on istotnym motywem relacji Ellie i Joela.

Dodatkowo utwór pojawia się w serialowej adaptacji gry. W piątym odcinku drugie sezonu serialu Ellie przemierzając przez Seattle trafia do opuszczonego teatru, gdzie znajduje gitarę i gra fragment kawałka Pearl Jam.

