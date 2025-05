Elżbieta Zapendowska to ceniona krytyczka muzyczna i trenerka wokalna. W swojej wieloletniej karierze miała okazję szkolić największe gwiazdy polskiego show-biznesu, m.in. Dodę, Anię Wyszkoni czy Edytę Górniak . Szerszej publiczności dała się poznać za sprawą telewizyjnych programów typu talent-show, w których zasiadała za stołem jurorskim. Poczynania muzyków oceniała m.in. w "Idolu" czy "Must Be The Music" . Jej opinie często spotykały się ze skrajnymi emocjami wśród oglądających - Zapendowska znana jest bowiem ze swojego niezwykle ciętego języka.

"Przeszkadza mi jednak to, że jeżeli ja gdzieś jadę, słucham jakichś ludzi i mam prowadzić z nimi konsultacje, i radzić im co, jak zaśpiewać, to gdy ja nie widzę ich twarzy, emocji i nie widzę ich oczu, to mnie to wkurza potwornie. Nie widzę ich ciała, ich mowy ciała, wtedy to trudne, więc powinnam się wycofać, ale jeszcze to robię siłą rozpędu, jak ktoś się potwornie upiera" - podsumowała.