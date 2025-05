Robert Fripp przyznał, że do zawału doszło, gdy był w trakcie zaplanowanej wcześniej podróży do Bergamo, w celu uczestniczenia w Orchestra Of Crafty Guitarists. Początkowo muzyk zignorował objawy, ponieważ przekonany był, że bóle w klatce piersiowej są jedynie skutkiem refluksu żołądkowego. Pomimo złego samopoczucia rockman zdecydował się wsiąść do samolotu.