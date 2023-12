"Dorosłe Dzieci to nie tylko rockowa supergrupa, to prawdziwa przyjaźń i zabawa, którą po prostu świetnie w muzyce słychać" - czytamy w informacji o projekcie.

Nazwa nowego zespołu nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista Dorosłych Dzieci.

Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci" , jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

"Dorosłe dzieci" grupy Turbo wielkim przebojem polskiego rocka

- Myślę, że grałem go ["Dorosłe dzieci"] z tysiąc razy. Ale nie mam dość tego utworu. Bardzo go lubię i lubię go grać. Od razu czuję się jak małolat. Czuję atmosferę tamtych lat, lat 80. To w końcu mój największy przebój - mówił Interii Wojciech Hoffmann , gitarzysta i obecny lider Turbo, autor muzyki do utworu "Dorosłe dzieci".

- Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to aż taki hicior. Do dzisiaj uważam, że to będzie parę innych utworów. No ale nie ja jestem od tego i tak publiczność wybrała - opowiadał nam Grzegorz Kupczyk.

W składzie nowego projektu u boku wokalisty pojawili się m.in. gitarzyści Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski (do 1996 r. w zespole Ira), Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 basista Oddziału Zamkniętego), Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Adam Wolski (wokalista Golden Life) oraz prywatnie będący parą Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista znany z m.in. Acid Drinkers, Flapjack, SIQ) i Ania Brachaczek (wokalistka i basista Biff i SIQ).

Dorosłe Dzieci poza złożeniem życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia zapowiedziały, że do grupy dołączył wokalista Sebastian Makowski, znany z rockowej grupy Ptaky, w której na gitarze gra Piotr Łukaszewski.

"Witamy na pokładzie nowego człowieka w naszej bandzie. Z rockowymi pozdrowieniami" - czytamy.

Zespół PtakY w 2002 roku założył Piotr Łukaszewski, gitarzysta znany z grup IRA, Skawalker i KarmaComa. Jako producent i aranżer pracował z tak różnymi wykonawcami jak m.in. Vader, Patrycja Markowska czy Mess Age. Grupa ma w dorobku płyty "Ptaky" (z przebojem "Chroń to, co masz" znanym z polskiej wersji soundtracku do "Spidermana 2") i "Szkoła latania", którą można było za darmo ściągnąć w Interii.



Dorosłe Dzieci będą jedną z gwiazd koncertu 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie (28 stycznia 2024 r., błonia PGE Narodowego). Zespół pracuje też nad premierowym materiałem.