Na szczęście koncert ma nową datę. "Nowy termin to 11.04.2025. Przepraszam za tę zmianę, ale jak tylko poczuję się lepiej, nadrobimy to najlepiej, jak potrafimy. Wszystkie bilety zachowują ważność na nowy termin. Dbajcie o siebie i do zobaczenia" - dodała Wyszkoni.