Grzegorz Kupczyk świętuje 40-lecie płyty "Dorosłe dzieci" Turbo. CETI przerabia kultową okładkę

Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci", jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

- Myślę, że grałem go ["Dorosłe dzieci"] z tysiąc razy. Ale nie mam dość tego utworu. Bardzo go lubię i lubię go grać. Od razu czuję się jak małolat. Czuję atmosferę tamtych lat, lat 80. To w końcu mój największy przebój - mówił Interii Wojciech Hoffmann , gitarzysta i obecny lider Turbo, autor muzyki do utworu "Dorosłe dzieci".

Reklama

Clip Turbo Dorosłe dzieci

Sprawdź tekst przeboju "Dorosłe dzieci" w serwisie Teksciory.pl!

Na płycie znalazły się również takie utwory, jak m.in. "Szalony Ikar", "Toczy się po linie" i "Mówili kiedyś".

Album "Dorosłe dzieci" nagrali Grzegorz Kupczyk (wokal), Wojciech Hoffmann (gitara), Andrzej Łysów (gitara), Piotr Przybylski (bas) i Wojciech Anioła (perkusja). W obecnym składzie Turbo występuje już tylko Hoffmann, absolutny lider poznańskiej legendy heavy metalu.

Z okazji 40-lecia legendarnego debiutu ten materiał na koncertach przypomni zespół CETI , założony w 1989 r. przez Kupczyka. U jego boku obecnie grają Bartosz Sadura (gitara), Tomasz Targosz (bas), Piotr Szpalik (perkusja) i Jakub Kaczmarek (gitara). Ta piątka na potrzeby rocznicowej trasy stanęła do zdjęcia w takim układzie, jakim pozowali muzycy Turbo na potrzeby okładki "Dorosłych dzieci". Oryginalne zdjęcie wykonał Antoni Zdebiak, pracujący także z m.in. Budką Suflera, Majką Jeżowską, Republiką, Urszulą i Siekierą.



Grzegorz Kupczyk i CETI w 2023 r.:



Turbo w 1983 r.:

Grzegorz Kupczyk i CETI na trasie "Dorosłe dzieci - 40 lat":

27.05 - Krzyż WIelkopolski - Moto Piknik PCT RIDERS

17.06 - Praga (Czechy) - Festiwal ROCK & ALL

12.08 - Antoninów - Rock Fest

26.08 - Stalowa Wola - STEEL FEST

16.09 - Lublin - MCK



Oraz Legendy Rocka:

25.03 - Wrocław - Hala Tysiąclecia

30.09 - Gdańsk - Ergo Arena

18.11 - Katowice - Spodek.