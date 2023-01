Nick Cave szykuje nową płytę. "Nie jestem w tym zbyt dobry"

Pod koniec października ubiegłego roku, w trakcie spotkania autorskiego zorganizowanego w ramach London Literature Festival, Nick Cave zasugerował, że zabierze się za tworzenie materiału na nową płytę, gdy tylko "wygasną" jego obecne plany koncertowe. Uchylił przy tym rąbka tajemnicy na temat swojego warsztatu.

Cytowany przez serwis internetowy NME artysta wyznał np., że nigdy nie siada do pisania piosenek pod wpływem natchnienia czy impulsu, nie robi też wcześniej notatek i nie wpada na pomysł "fajnego tytułu". Po prostu narzuca sobie mozolny reżim, w którym najpierw konfrontuje się z... kompletnym brakiem pomysłów na piosenki. "Każda linijka, którą piszę, wydaje się potwierdzać fakt, że nie jestem zbyt dobry w tym, co robię! To bardzo powolny proces zbierania słów w wers i umieszczania tego wersu obok innego... To mikrozarządzanie tymi słowami w celu uruchomienia czegoś, co po prostu zacznie rosnąć" - stwierdził.

Reklama

Nick Cave przygotowuje nową płytę

Jego wielka trasa po Australii, odbywana wspólnie z Warrenem Ellisem, zakończyła się 17 grudnia w Sydney. Pod koniec ubiegłego tygodnia, odpowiadając na swoim blogu "The Red Hand Files" na pytanie fana o najbliższe plany, gwiazdor potwierdził, że jego priorytetem w tym roku będzie nagranie płyty w ramach grupy Nick Cave and the Bad Seeds. Dodał też, że mozoli się nad pierwszymi strofami na tę płytę od 9:00 rano 1 stycznia.

"Teraz jest 6 stycznia. Minął prawie tydzień i napisałem kilka rzeczy, ale nie są one zbyt dobre, a może są, trudno powiedzieć" - przyznał szczerze artysta, po czym zacytował kilka wersów. Pierwszymi słowami, jakie zapisał w Nowy Rok na ten album okazały się: "Ushering in the year he knelt down / And crushed his brother’s head with a bone".

Poprzedni album Nicka Cave'a z The Bad Seeds, zatytułowany "Ghosteen", ukazał się w 2019 roku. W 2021 roku Cave i Warren Ellis (członek grupy od 1994 roku) wydali w duecie płytę pt. "Carnage".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Nick Cave & Kylie Minogue POLSAT GO

Zobacz także:

Nick Cave & The Bad Seeds "Ghosteen": Piękny ból [RECENZJA]