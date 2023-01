Nick Cave i Warren Eallis promują wspólną płytę. Wyjątkowy koncert trafił do sieci

"Kingdom In The Sky: Nick Cave & Warren Ellis Live at Hanging Rock", bo taki tytuł nosi udostępnione nagranie, to właściwie dokument koncertowy. Przedstawiono w nim najlepsze momenty występu Nicka Cave’a i Ellisa w kultowym australijskim Hanging Rock.

Co prawda publiczna sieć radiowo-telewizyjna Australian Broadcasting Corporation informuje, że film znajduje się w katalogu ABC iview (usługi typu wideo na żądanie, dostępnej jedynie na terenie Australii), to jednak umieściła go też na swoim kanale w serwisie YouTube. Dzięki temu występ Cave'a i Ellisa mogą oglądać fani na całym świecie.

Wspomniana trasa koncertowa zakończyła się w grudniu ubiegłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. NA początku tego roku Nick Cave poinformował swoich fanów na blogu, że 1 stycznia 2023 o godzinie 9.00 usiadł do pisania tekstów na kolejną płytę, która ma się ukazać w ramach projektu Nick Cave and the Bad Seeds.

Kiedy premiera? Tego jeszcze nie wiadomo. Słynny wokalista przyznał jednak, że wydanie kolejnego albumu z Bad Seeds jest obecnie jego priorytetem. Poprzedni album tej grupy, "Ghosteen", miał premierę w 2019 roku.

