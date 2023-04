Do Gliwic, które w tym roku po raz pierwszy są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjechali najlepsi polscy wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków. Oprócz przedstawicieli popu i rocka w koncercie finałowym udział wzięli muzycy reprezentujący różne muzyczne światy m.in. jazzmani, hiphopowcy i metalowcy.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Sara James , Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth.

W kategorii Najlepsza płyta roku - metal triumfował właśnie Behemoth , za swój ostatni album "Opvs Contra Natvram". To już trzecia taka statuetka dla ekipy Nergala, wcześniej nagrodzono "Evangelion" (2010) i "I Love You at Your Darkest" (2019).



"Wspominałem o tym przy wielu okazjach: ŻADNE nagrody nigdy nie były dla mnie siłą napędową do założenia i utrzymania Behemoth. Ale byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że nie było to wzruszające, emocjonalne i bardzo satysfakcjonujące stać tam z Inferno, Orionem i Sethem podczas odbierania nagrody FRYDERYK za nasz najnowszy album 'OPVS CONTRA NATVRAM'" - czytamy we wpisie Nergala.

"Ale jeszcze bardziej znaczący był fakt, że Behemoth grał NA ŻYWO na scenie w ogólnokrajowej telewizji z pełną artylerią, nie idąc na żadne artystyczne kompromisy. 'Malaria Vvlgata', jej teksty i brutalny charakter dźwiękowy są doskonałym potwierdzeniem tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy. Niniejszym chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność legionom na całym świecie za bycie integralną częścią tego sukcesu" - dodał lider Behemoth.

Dodajmy, że na scenie Nergal zdecydował się na mocny komentarz: "Nie dziękujemy Bogu, nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. Wiecie co PiS i co Konfederację" - powiedział.

