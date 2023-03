Muzycy Depeche Mode o nagrywaniu płyty bez Andy'ego Fletchera. "Zbliżyliśmy się do siebie bardziej niż kiedykolwiek"

Przed wydaniem piętnastego w dorobku Depeche Mode ( posłuchaj! ) albumu studyjnego, zatytułowanego "Memento Mori", muzycy udzielili wywiadu serwisowi internetowemu NME. Wspominając klawiszowca, który zmarł w maju 2022 r., Dave Gahan powiedział, że w osobie Andy'ego Fletchera utracili "swoją kotwicę". Dodał, że to samo musieli czuć członkowie The Rolling Stones po śmierci Charliego Wattsa (zmarłego w sierpniu 2021 r.).

Depeche Mode: Dave Gahan i Martin Gore o nagrywaniu płyty "Memento Mori" bez Andy'ego Fletchera

Jak kotwica sprawia, że statek nie wpada w dryf, w wyniku czego może osiąść na mieliźnie lub rozbić się o skały, tak Fletch miał utrzymywać przez 40 lat DM na powierzchni, studząc animozje pomiędzy Gore’m i Gahanem - dwoma szalenie ambitnymi liderami.

"Po jego śmierci - jak zauważył Gahan - Martinowi nagle zabrakło absolutnego zwolennika, bo bez względu na wszystko, Fletch zawsze brał jego stronę!".

Jak w tej sytuacji zespół Depeche Mode miał przetrwać? Frontman zespołu przyznał, że podczas nagrywania pierwszego albumu DM bez Fletchera, on i Gore niespodziewanie "zbliżyli się do siebie bardziej niż kiedykolwiek". Zachowywali się "niczym rozłączeni bracia, którzy spotkali się po raz pierwszy, by odbyć prawdziwą rozmowę" - dodał, zaznaczając, że to słowa Martina Gore’a. Ten w pełni zgodził się z opinią Dave’a Gahana. Od siebie dodał jedynie, że w Depeche Mode "zostało ich już tylko dwóch", więc siłą rzeczy musieli w końcu poważnie porozmawiać.

Depeche Mode w Polsce. Gdzie odbędą się koncerty?

W ramach promocji nowego materiału Depeche Mode dwukrotnie zagrają w Polsce, gdzie mają oddane i liczne grono fanów: 2 sierpnia w Warszawie (PGE Narodowy) i 4 sierpnia w Krakowie (Tauron Arena).

Depeche Mode i płyta "Memento Mori" (tracklista):

1. "My Cosmos Is Mine"

2. "Wagging Tongue"

3. "Ghosts Again"

4. "Don’t Say You Love Me"

5. "My Favourite Stranger"

6. "Soul With Me"

7. "Caroline’s Monkey"

8. "Before We Drown"

9. "People Are Good"

10. "Always You"

11. "Never Let Me Go"

12. "Speak To Me".