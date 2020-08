MTV VMA 2020: BTS, Doja Cat i J Balvin pierwszymi gwiazdami

Poznaliśmy pierwsze szczegóły tegorocznej gali MTV VMA, która odbędzie się 30 sierpnia w Nowym Jorku. Kto pojawi się na scenie?

Doja Cat wystąpi na gali MTV VMA 2020 /Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Na szczycie listy nominowanych MTV VMA 2020 znalazły się Lady Gaga i Ariana Grande, które mają na swoim koncie po dziewięć nominacji. Tuż za nimi, znaleźli się Billie Eilish i The Weeknd, a cała czwórka powalczy o statuetkę w kategorii teledysk roku.

Organizatorzy zdecydowali się też na stworzenie dwóch nowych kategorii, które mają ścisły związek z sytuacją epidemiologiczną w Stanach Zjednoczonych. Są to: najlepszy występ podczas kwarantanny i najlepszy teledysk stworzony w domu.



Przypomnijmy, że gala MTV VMA w tym roku odbędzie się 30 sierpnia w Nowym Jorku. Będzie też pierwszym wydarzeniem organizowane przez stację od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Poza zrzeszeniem fanów muzyki na całym świecie, organizatorzy pragną również oddać hołd nowojorczykom za ich siłę i ducha walki z pandemią.

Na całym świecie potwierdzono ponad 18,8 mln zakażeń koronawirusem i ponad 708 tys. zgonów. Najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje w USA (ponad 4,8 mln zakażeń, ponad 158 tys. ofiar).

Południowokoreański zespół BTS, amerykańska wokalistka i raperka Doja Cat oraz pochodzący z Kolumbii J Balvin to pierwsze ogłoszone gwiazdy, które wystąpią podczas gali.

BTS - nominowany w trzech kategoriach: Najlepszy teledysk popowy, Najlepszy teledysk K-Pop oraz Najlepsza choreografia - premierowo zaprezentuje swój najnowszy singel "Dynamite".

Doja Cat w krótkim czasie stała się prawdziwą sensacją na scenie kobiecego rapu w USA. Na koncie ma już współpracę z m.in. Nicki Minaj, Tygą i Gucci Mane.

Z kolei J Balvin - czterokrotny laureat nagrody Latin Grammy - jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd muzyki latynoskiej.

W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na zdrowie i bezpieczeństwo artystów, fanów, personelu i partnerów. Producenci wydarzenia wraz z zarządem Barclays Center przy ścisłej współpracy z urzędnikami państwowymi i lokalnymi wdrażają szereg dodatkowych zasad bezpieczeństwa.



Wszystkie zaangażowane strony zgodziły się na wprowadzenie rozległych procedur dystansowania społecznego, znaczących ograniczeń, wirtualizacji poszczególnych elementów tam, gdzie to możliwe oraz minimalizacji frekwencji publiczności.

Poniżej lista nominowanych wykonawców:

Teledysk roku:

Billie Eilish - "Everything I Wanted"

Eminem ft. Juice WRLD - "Godzilla"

Future ft. Drake - "Life Is Good"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Taylor Swift - "The Man"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Artysta roku:

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Utwór roku:

Billie Eilish - "Everything I Wanted"

Doja Cat - "Say So"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Megan Thee Stallion - "Savage"

Post Malone - "Circles"

Roddy Ricch - "The Box"



Najlepsza kooperacja:

Ariana Grande i Justin Bieber - "Stuck with U"

Black Eyed Peas ft. J Balvin - "RITMO (Bad Boys For Life)"

Ed Sheeran ft. Khalid - "Beautiful People"

Future ft. Drake - "Life Is Good"

Karol G ft. Nicki Minaj - "Tusa"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najlepszy nowy artysta:

Doja Cat

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

Najlepszy teledysk pop:

BTS - “"On"

Halsey - "You Should Be Sad"

Jonas Brothers - "What a Man Gotta Do"

Justin Bieber ft. Quavo - "Intentions"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Taylor Swift - "Lover"

Najlepszy teledysk hip hop:

DaBaby - "BOP"

Eminem ft. Juice WRLD - "Godzilla"

Future ft. Drake - "Life Is Good"

Megan Thee Stallion - “"avage"

Roddy Ricch - "The Box"

Travis Scott - "HIGHEST IN THE ROOM"

Najlepszy teledysk rock:

blink-182 - "Happy Days"

Coldplay - "Orphans"

Evanescence - "Wasted On You"

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean - "Dear Future Self (Hands Up)"

Green Day - "Oh Yeah!"

The Killers - "Caution"

Najlepszy teledysk muzyka alternatywna:

The 1975 - "If You’re Too Shy (Let Me Know)"

All Time Low - "Some Kind Of Disaster"

FINNEAS - "Let’s Fall in Love for the Night"

Lana Del Rey - "Doin’ Time"

Machine Gun Kelly - "Bloody Valentine"

twenty one pilots - "Level of Concern"

Najlepszy teledysk z przesłaniem:

Anderson .Paak - "Lockdown"

Billie Eilish - "all the good girls go to hell"

Demi Lovato - "I Love Me"

H.E.R. - "I Can’t Breathe"

Lil Baby - "The Bigger Picture"

Taylor Swift - "The Man"

Najlepsza reżyseria:

Billie Eilish - "xanny"

Doja Cat - "Say So"

Dua Lipa - "Don’t Start Now"

Harry Styles - "Adore You"

Taylor Swift - "The Man"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Najlepsze zdjęcia:

5 Seconds of Summer - "Old Me"

Camila Cabello ft. DaBaby - "My Oh My"

Billie Eilish - "all the good girls go to hell"

Katy Perry - "Harleys In Hawaii"

Lady Gaga i Ariana Grande - “Rain On Me"

The Weeknd - “Blinding Lights"

Najlepsza scenografia:

A$AP Rocky - "Babushka Boi"

Dua Lipa - "Physical"

Harry Styles - "Adore You"

Miley Cyrus - "Mother’s Daughter"

Selena Gomez - "Boyfriend"

Taylor Swift - "Lover"

Najlepsze efekty specjalne:

Billie Eilish - "all the good girls go to hell"

Demi Lovato - "I Love Me"

Dua Lipa - "Physical"

Harry Styles - "Adore You"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Travis Scott - "HIGHEST IN THE ROOM"

Najlepsza choreografia:

BTS - "On"

DaBaby - "BOP"

Dua Lipa - "Physical"

Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Normani - "Motivation".

Najlepszy montaż:

Halsey - "Graveyard"

James Blake - "Can’t Believe the Way We Flow"

Lizzo - "Good As Hell"

Miley Cyrus - "Mother’s Daughter"

ROSALÍA - "A Palé"

The Weeknd - "Blinding Lights".