Tegoroczna gala MTV EMA odbędzie się 13 listopada PSD Bank Dome w Düsseldorfie. Przypomnijmy, że to także w Niemczech - przed Bramą Brandenburską w Berlinie - zorganizowano finał pierwszej edycji konkursu w 1994 roku.

MTV EMA 2022 - nominacje:

Siedem nominacji zdobył Harry Styles, w tym dla najlepszego artysty, za najlepszą piosenkę i najlepszy teledysk. Tuż za nim plasuje się Taylor Swift, która ma szanse na sześć statuetek, m.in. w kategoriach najlepsza artystka, najlepsza artystka muzyki pop oraz w nowej kategorii najlepszy teledysk długometrażowy.

Po pięć nominacji otrzymały Nicki Minaj i ROSALÍA.

Reklama

Wśród nominowanych w kategorii najlepszy polski artysta znaleźli się: Julia Wieniawa, Margaret, Mata, Ralph Kaminski oraz Young Leosia. Na swoich faworytów można głosować na oficjalnej stronie konkursu do 9 listopada.



Do 17 znanych już kategorii konkursu w tym roku wprowadzone zostały dwie kolejne - najlepszy teledysk długometrażowy i najlepszy występ w metaverse.

MTV EMA 2021: Kto brylował na ściance? 1 / 17 Rita Ora pojawiła się w przepięknej kreacji, która podbiła wszystkie portale plotkarskie. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

Najlepszy artysta/artystka:



Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Najlepszy utwór:

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"Harry Styles - "As It Was"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - "About Damn Time"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

ROSALÍA - "DESPECHÁ"

Najlepszy teledysk:

BLACKPINK - "Pink Venom"Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Najlepsza współpraca:

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Post Malone with Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Shakira, Rauw Alejandro - "Te Felicito"

Tiësto & Ava Max - "The Motto"

Najlepszy występ na żywo:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Najlepszy artysta pop:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Najlepszy debiut:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Najlepszy artysta k-popowy:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Najlepszy artysta/artystka muzyki latynoskiej:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Najlepszy artysta/artystka muzyki elektronicznej:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Najlepszy artysta/artystka - hip hop:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Najlepszy artysta/artystka - rock:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Najlepszy artysta/artystka - muzyka alternatywna:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Najlepszy artysta/artystka - r&b:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Najlepszy teledysk długometrażowy:

Foo Fighters - "Studio 666"

ROSALÍA - "MOTOMAMI" (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy - "Mel Made Me Do It"

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Video For Good - najlepszy teledysk ze społecznym przekazem:

Ed Sheeran - "2step" (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Lizzo - "About Damn Time"

Sam Smith - "Unholy" (feat. Kim Petras)

Stromae - "Fils de joie"

Najwięksi fani:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Push performance roku:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Najlepszy występ w metavers:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Najlepszy polski artysta/artystka:

Julia Wieniawa

Margaret

Mata

Ralph Kaminski

Young Leosia.