Mata: Organek ostro o "Zestawie Matczaka". "Syndrom późnego kapitalizmu"

Mata szturmem podbił polski rynek muzyczny na początku 2020 roku. Od tego czasu pnie się coraz wyżej po szczeblach kariery. Wśród niekwestionowanych muzycznych sukcesów otrzymał także inny zaszczyt, którego nie dostąpiła dotąd żadna z polskich gwiazd. "Młody Matczak" stał się twarzą "Zestawu Matczaka" w McDonald's i niczym Travis Scott ( sprawdź! ) w Stanach na pewien czas "przejął Maka" proponując klientom wybrany przez siebie zestaw z burgerem.

Kampania była już komentowana m.in. przez dietetyków, którzy krytykowali Matę za namawianie młodzieży do spożywania niezdrowego jedzenia. Z zupełnie innej strony spojrzał na akcję muzyk rockowy Tomasz Organek. Artysta wypowiedział się na ten temat podczas wywiadu dla magazynu "Teraz Rock".

"Jeżeli symbolem buntu tego pokolenia jest Mata, który najpierw rapuje o patointeligencji, a za chwilę sprzedaje kanapki McDonalda, to ja nie wiem, czy ci młodzi ludzie się zbuntują. Bo przeciwko czemu? To jest taki syndrom późnego kapitalizmu. Rodzice musieli walczyć, a ich dzieci mają wszystko i żyją bez idei" - powiedział Jordanowi Babule Organek.



Gitarzysta dodał też, że sam nie wie czy nie skusiłby się, gdyby otrzymał tak dobrze płatną propozycję reklamy.



"Gdybym miał dostać taką kasę, że mógłbym nic nie robić do końca życia, to może bym skorzystał. Serio, nie wiem, czy mam w sobie tyle siły, żeby do końca życia nagrywać płyty z jakąś opowieścią, jakimś buntem i diagnozą" - zastanawia się Tomasz Organek.





Mata - kim jest?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja". Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.



Drugi album Maty, "Młody Matczak", ukazał się 1 października. Album rapera miał status podwójnej platyny już w dniu premiery. Aktualnie płyta ma status potrójnej platyny. Wcześniej w tym roku, Mata jako drugi polski raper stał się bohaterem publikacji w "The New York Times". Poprzednio dziennikarz Alex Marshall opisywał amerykańskim czytelnikom postać Taco Hemingwaya.

