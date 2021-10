Oczekiwany drugi album Maty "Młody Matczak" ukazał się 1 października. Drugi album rapera miał status podwójnej platyny już w dniu premiery.

Mata - Szafir. Zobacz teledysk:

Teraz Michał Matczak wypuścił kolejny klip promujący album. Padło na love-song "Szafir". W teledysku gościnnie pojawili się Anja Rubik i Tomasz Kot.

"Gdzieś, jak Daphne i Fred albo jak Fred i Daphne / Gdy nie ma Ciebie obok, nie wiem czy w spokoju zasnę / Pachniesz jak tysiąc pięćset sto dziewięćset ciastek / A ja zjem je wszystkie i będę chciał dokładkę" - rapuje w utworze Mata.

Reklama

Clip Mata Szafir

Sprawdź tekst do utworu "Szafir" w serwisie Teksciory.pl





Mata w "The New York Times"

Mata jako drugi polski raper stał się bohaterem publikacji w "The New York Times". Poprzednio dziennikarz Alex Marshall opisywał amerykańskim czytelnikom postać Taco Hemingwaya.

Mata przyznał, że czasami czuje się bardziej jak internetowy troll niż raper i że lubi wywoływać skandale, jednak "Patolinteligencja" nie powstała tylko po to, by prowokować. "To był po prostu strumień świadomości, wszystkie te złe emocje wyszły ze mnie. Nawet teraz, gdy myślę o tym momencie, jestem podekscytowany. Czułem, że żyję" - mówił Mata.

Instagram Post

"WARSZAWIAK ROKU TO ŻUL" (to cytat z utworu "Kurtz") - napisał na Instagramie, publikując swoje zdjęcie z wąsem, na którym mocno upodobnił się do Taco Hemingwaya. "hej wysłałem ci to zdjęcie poufnie :/" - skomentował Taco w odpowiedzi.



Mata. Kim jest? Kiedy premiera płyty "Młody Matczak"?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.



Orange Warsaw Festival 2019: Quebonafide 1 / 20 Quebonafide na Orange Warsaw Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

2 października Mata dał wyprzedany koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentował cały premierowy materiał z albumu "Młody Matczak".



Nową płytę promuje singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.