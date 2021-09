"Papuga" wspomniana w nowym utworze to najprawdopodobniej nikt inny jak.. ojciec Maty, Marcin Matczak! Potoczne określenie na prawników to odwołanie do zawodu jego ojca, który jest prawnikiem i profesorem nauk społecznych, a w ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych komentatorów życia publicznego w Polsce.

Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Sprawdź tekst utworu "Papuga" w serwisie Teksciory.pl!

W utworze "Papuga" Macie towarzyszą Quebonafide i Malik Montana.

Mata - kiedy premiera płyty "Młody Matczak"?

Mata szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja". Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury".

Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku. Na 2 października muzyk zapowiedział ogromny koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentuje cały premierowy materiał z nadchodzącego albumu "Młody Matczak".

Szykowaną na 24 września płytę promował wcześniej utwór "Kiss Cam (podryw roku)".