Mariusz Duda i nowa płyta "Let's Meet Outside". Kiedy premiera?

Pandemiczną trylogię rozpoczął w 2020 r. elektroniczny album "Lockdown Spaces". Druga część - "Claustrophobic Universe" - ukazała się w kwietniu 2021. Całość Mariusz Duda zamknął płytą "Interior Drawings" z grudnia 2021 r.

Teraz okres eksperymentów z muzyką elektroniczną muzyk zamierza podsumować płytą "Let's Meet Outside" (premiera 20 maja). Z kolei miesiąc wcześniej, 20 kwietnia ukaże się singel "News From The World".

Autorem okładek albumu i singla jest Hajo Müller, który stworzył grafikę do wszystkich części trylogii.

"Założeniem wszystkich płyt wchodzących w skład tzw. 'Lockdown Trilogy' było wykorzystanie na albumach jedynie instrumentów elektronicznych i wokalu. Na 'Let's Meet Outside' pojawi się już gitara basowa oraz gitara elektryczna. Dodatkowo pozwoliłem sobie wykorzystać sample swojego głosu, z zamierzchłych czasów gdy miałem... trzy lata" - opowiada Mariusz Duda.

Wydawnictwo dostępne będzie we wszystkich serwisach streamingowych i na platformach cyfrowych. W formie fizycznej, dzięki brytyjskiej wytwórni Kscope, będzie można je nabyć jedynie na CD, w ekskluzywnym wydaniu zbiorczym, razem z poprzednimi albumami trylogii.



Mariusz Duda zapowiedział też powrót do macierzystej grupy Riverside (zespół pracuje nad nowym albumem) i projektu Lunatic Soul.

Oto szczegóły płyty "Let's Meet Outside":



1. "It All Started With This"

2. "Lockdown 90-92"

3. "Offline Reverse"

4. "News From The World"

5. "Let's Meet Outside"

6. "Drawing Rain".