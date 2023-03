Krążek zatytułowany "Mammoth II" ukaże się na rynku 4 sierpnia i będzie zawierał dziesięć utworów. Płyta była nagrywana w legendarnym studiu 5150, a za jej produkcję odpowiada Wolfgang i jego przyjaciel oraz współtwórca Michael "Elvis" Baskette.

"Chciałem, aby nowy album zawierał elementy tego, co ludzie słyszeli na debiucie, ale jednocześnie chciałem pójść do przodu. 'Another Celebration At The End Of the World' to numer, która pokazuje, czego ludzie mogą się spodziewać po nowym albumie. To kawał energetycznego rocka z zabawnymi gitarowymi momentami. Pracowałem nad sobą również wokalnie i jest to piosenka, którą już chciałbym grać na żywo" - mówi Wolfgang o płycie.

Reklama

Przypomnijmy, że Mammoth WVH zagra na żywo prze koncertem Metalliki w Warszawie w lipcu przyszłego roku.

Clip Mammoth WVH Another Celebration at the End of the World

Oto cała tracklista "Mammoth II":

1. Right?

2. Like A Pastime

3. Another Celebration At The End Of The World

4. Miles Above Me

5. Take A Bow

6. Optimist

7. I'm Alright

8. Erase Me

9. Waiting

10. Better Than You

Zdjęcie / materiały prasowe

Czytaj także:

Ujawniono przyczynę śmierci Eddiego Van Halena