Ted Nugent atakuje prezydenta Ukrainy na wiecu Donalda Trumpa. "Oddajcie mi moje dolary"

Ted Nugent miał za zadanie otworzyć hymnem pierwszy wiec Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej 2024. Spotkanie odbyło się w mieście Waco w Teksasie.

Jednak zanim zaśpiewał hymn USA - "The Star-Spangled Banner" - muzyk, który znany jest też jako konserwatywny działacz, zwrócił się do zebranego tłumu. "Jestem gitarzystą, mam kilka żądań. Zabezpieczcie moją granicę" - powiedział, na co ludzie odpowiedzieli wiwatem. "Nie autoryzowałem zabijania niemowląt w Planned Parenthood.... Chcę odzyskać moje pieniądze. Nie autoryzowałem żadnych pieniędzy na Ukrainę dla jakiegoś homoseksualnego dziwaka" - mówił dalej.

Nugent odnosił się do pomocy wojskowej i humanitarnej, którą Joe Biden wysyłał na Ukrainę, aby pomóc pokonać Rosję w wojnie, którą prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął w lutym ubiegłego roku. Jak podał Kiloński Instytut Gospodarki Światowej, Ukraina otrzymała od USA 48 miliardów dolarów w okresie od 24 stycznia 2022 roku do 20 listopada 2022 roku. W lutym Biden ogłosił również dodatkowy pakiet pomocy wojskowej.

Nugent dodał również, że to zebrani w Waco są "prawdziwą Ameryką". "Mówię wam, że cały świat jest do bani, a Ameryka go goni, ale tutaj w Waco, w Teksasie, z wami, to wcale nie jest do bani" - stwierdził.