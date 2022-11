Nowa trasa Metalliki wystartuje 27 kwietnia 2023 roku w Amsterdamie. Grupa w Holandii zagra dwa koncerty. Następnie wystąpi we Francji, Niemczech oraz Szwecji.

W przyszłoroczne wakacje Metallica przeniesie się na koncerty do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Amerykańska trasa potrwa do jesieni 2023 roku. Do Europy kultowa kapela wróci pod koniec maja 2024 roku.

Polskie koncerty na PGE Narodowym odbędą się 5 i 7 lipca. Obejmująca dwa lata trasa koncertowa zakończy się we wrześniu 2024 roku w Meksyku.

Support Metalliki na koncertach w Polce. Kto wystąpi?

Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwsze koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Reklama

Trasa M72 zaprezentuje nową, odważną scenografię, która przenosi słynną Metallica Snake Pit na środek sceny, a także udostępni na całą trasę pakiet "I Disappear" oraz po raz pierwszy opcję biletów ze zniżką dla fanów poniżej 16. roku życia.

Dwudniowe bilety będą dostępne w sprzedaży w piątek, 2 grudnia na stronie i będą zawierały opcję zamówienia winylu i/lub CD 72 Seasons w przedsprzedaży. Bilety jednodniowe będą dostępne od 20 stycznia 2023 r.

Część dochodu z każdego sprzedanego biletu zostanie przeznaczona na fundację zespołu All Within My Hands. Założona w 2017 roku AWMH stara się pomagać i wspierać członków społeczności. Organizacja zebrała prawie 13 milionów dolarów - przekazując 5,9 miliona dolarów na dotacje przekazanych na programy rozwoju kariery i edukacji technicznej w USA, ponad 2,5 miliona dolarów na walkę z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i ponad 3,2 miliona dolarów na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych na całym świecie.

Metallica w Polsce. W 2019 roku zagrali przebój Czesława Niemena

Metallica do Polski powróci po pięciu latach przerwy. Ostatni raz zagrała w Warszawie w 2019 roku. Koncert został zapamiętany dzięki Robowi Trujillo, który wykonał "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Rok wcześniej - grając w Krakowie - grupa wykonała przebój Dżemu "Wehikuł czasu".