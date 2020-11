Wolfgang Van Halen w hołdzie dla swojego ojca Eddiego Van Halena. Zobacz wzruszający teledysk "Distance"

"Jestem z ciebie dumny. Kocham cię" - mówi w ostatnich sekundach klipu "Distance" Eddie Van Halen do swojego syna Wolfganga. Teledysk zawierający ich prywatne ujęcia ma już blisko milion odsłon.

Wolfgang Van Halen i Eddie Van Halen w 2015 r. /Ethan Miller /Getty Images

Przypomnijmy, że wirtuoz i legenda gitary Eddie Van Halen zmarł 6 października w wieku 65 lat po długiej walce z rakiem.



Na początku XXI wieku u Eddiego Van Halena zdiagnozowano raka języka - część tego organu została mu usunięta po diagnozie. Według serwisu TMZ przez ostatnie pięć lat gitarzysta hardrockowej grupy Van Halen (posłuchaj!), podróżował pomiędzy USA a Niemcami na leczenie w postaci radioterapii.

Amerykańscy lekarze w 2017 r. wykryli u rockmana czwarte stadium raka płuc. Wówczas dawali mu mniej więcej sześć tygodni życia. Dzięki leczeniu w Niemczech muzyk przeżył jeszcze kolejne trzy lata.

"Byłem przy nim każdą chwilę" - opowiada 29-letni Wolfgang Van Halen, syn Eddiego, który od 2006 r. towarzyszył mu na scenie w jego zespole Van Halen.

"Niektóre dni są lepsze, niektóre gorsze. Ale ból jest zawsze. Byliśmy ze sobą bardzo blisko" - mówi basista w rozmowie z Howardem Sternem w jego radiowym programie.

Wolfgang - pod szyldem Mammoth WVH - wypuścił właśnie teledysk do debiutanckiego singla "Distance". Ballada jest hołdem basisty dla jego ojca. 29-latek zagrał na wszystkich instrumentach i zaśpiewał. Swój utwór opisuje jako "list otwarty" do Eddiego Van Halena.

W klipie pojawiają się prywatne ujęcia z rodzinnych archiwów - możemy zobaczyć, jak Wolfgang dorastał wspierany przez swojego ojca od pierwszych chwil do wspólnych występów z Van Halen. Teledysk kończy się wzruszającą wiadomością głosową nagraną przez legendarnego gitarzysty dla syna.

Wideo Mammoth WVH - Distance (OFFICIAL VIDEO)

Debiutancki album Mammoth WVH ma pojawić się w 2021 r. Nazwę Mammoth nosiła grupa Eddiego Van Halena, przed zmianą na Van Halen w 1974 r.

"Nigdy nie planowałem, że 'Distance' będzie pierwszym utworem, który ludzie ode mnie usłyszą, ale pomyślałem również, że mój ojciec byłby tu, by świętować jego premierę. To jest dla niego. Kocham cię i tęsknię za tobą, tato" - powiedział Wolfgang Van Halen.

Część zysków ze sprzedaży nagrania trafi do fundacji Mr. Holland's Opus (dostarcza muzyczne instrumenty dla niedofinansowanych szkół), którą Eddie wspierał za życia. Jej założycielem w 1996 r. był znany kompozytor muzyki filmowej Michael Kamen, który zainspirował się filmem "Symfonia życia" z nominowanym do Oscara i Złotego Globu za główną rolę Richardem Dreyfussem (Kamen stworzył do niego oprawę muzyczną).

Zdjęcie Eddie Van Halen z synem w 2007 roku / Michael Buckner / Getty Images