W Old Mill House nagrywały brytyjskie legendy rocka. Teraz słynne studio wystawiono na sprzedaż

Przy okazji zdradziła co nieco na temat kuchni, z której muzycy korzystali - a była ona bardzo różnorodna, od wegańskich przez bezglutenowe. "Kiedy Ozzy był tutaj, był na diecie z brązowego ryżu i grzybów, (...) Tony Iommi - który naprawdę lubi dobre jedzenie - chciał steków; a Geezer Butler był weganinem, więc trzeba było pomyśleć o gotowaniu dla tych wszystkich różnych ludzi. Perkusista Bill Ward pomagał mi zmywać naczynia - ja zmywałam, a on suszył i ucinaliśmy sobie miłą pogawędkę" - wspomina właścicielka.

Osbourne, a także Jim Kerr z grupy Simple Minds, zawsze wybierali dla siebie pokój z numerem 7. Riou w wywiadzie opowiedziała także o wielkiej ekscytacji jaką z powodu obecności gwiazd muzyki odczuwali lokalni... śmieciarze! "Kosze były opróżniane codziennie!" - opowiada. Muzycy, którzy nagrywali płyty chcieli czuć się w przybytku bardzo swobodnie, czego wielokrotnie świadkiem była właścicielka. "To tylko ludzie, a kiedy dzielisz z nimi dom, a oni siedzą w salonie w swoich piżamach, to w pewnym sensie pozbawia cię to tego gwiazdorskiego blasku" - przyznaje.

Jeśli chodzi o szczegóły techniczne domu, to został on wybudowany pod koniec XVII wieku. Wewnątrz znajduje się 11 sypialni i aż 10 łazienek. Niedawno obok dobudowano ekologiczny domek z trzema sypialniami i kamienny warsztat. "Ta jedyna w swoim rodzaju nieruchomość oferuje bogactwo uroczych oryginalnych elementów z gustownym połączeniem wysokiej jakości nowoczesnych elementów wyposażenia i wykończenia" - czytamy w opisie agenta nieruchomości. Kupujący musi nastawić się na dość spory wydatek, czyli ok. 2,4 mln dolarów.