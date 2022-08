O tym 21-latku Simon Cowell (ojciec chrzestny sukcesu One Direction, czy Little Mix) powiedział, że pokazuje po co stworzono gitarę. Marcin Patrzałek to muzyk obdarzony dynamiczną i olśniewającą wirtuozerią, a także unikalnym perkusyjnym stylem. Wykazuje niesamowitą pomysłowość jako aranżer i producent w wielu stylach i gatunkach. Nic więc dziwnego, że Sony Music Masterworks podpisało kontrakt z młodym polskim gitarzystą.

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.

Mimo rozwijającej się kariery zagranicznej, chłopak zagrał 27 sierpnia w Kielcach, podczas koncertu "Przeboje na 30-lecie Polsatu i Radia Zet" w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji. Oprócz niego, wystąpili m.in. The Rasmus (reprezentanci Finlandii na tegorocznej Eurowizji), Olivia Addams (wokalistka znana z przebojów "Stranger", "Are We There?" i "Dumb"), Doda, Andrzej Piaseczny i Dawid Kwiatkowski, a swój jubileusz świętował Lady Pank.

Marcin Patrzałek z sukcesem w "Mam talent"

Marcin zyskał popularność po wygraniu IX edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinałów "America's Got Talent".

Jego nagrania osiągnęły ponad 100 milionów wyświetleń online (ponad 600 tys. subskrypcji kanału YT, 1,3 miliona obserwujących na TikToku i prawie pół miliona na Instagramie). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.



Po sukcesie w USA Polak rozpoczął studia na Berklee College of Music w Bostonie. "Studia w Stanach były dla mnie celem już od bardzo dawna. Myślę, że od 6 lat patrzyłem na to jako na mój ogromny cel i oczywiście jestem bardzo dumny, że udało mi się tam dostać i wziąć stypendium" - mówił w "DDTVN".



Marcin wypuścił w tym roku klip zatytułowany "Toccata". To unikalne, swobodne opracowanie słynnej Toccaty i Fugi D-moll BWV 565 Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście w wersji na gitarę solo. Pod wideo pojawiły się komentarze od zachwyconych fanów z całego świata (m.in. w języku angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim). "Szczęka opada", "moje uszy są dosłownie w niebie", "duma narodowa" - czytamy.

W marcu 2022 roku artysta wspólnie z The Royal Philharmonic Orchestra wykonał wspomnianą "Toccatę" w słynnej Royal Albert Hall podczas Classical Spectacular.



"To był kosmos powiem szczerze. Sam fakt, że dostałem takie zaproszenie, do takiego miejsca i z takiej okazji, ciężko było mi uwierzyć, jak zobaczyłem maila z zaproszeniem. Jest to jedno z najbardziej ikonicznych miejsc do grania muzyki na świecie. Ja jak dostałem to zaproszenie, byłem w Stanach, bo w Stanach jestem studentem" - mówił w "Dzień Dobry TVN".



Polak pracuje obecnie nad debiutanckim albumem. Myśli również nad międzynarodową trasą koncertową oraz występach w Polsce.



Marcin Patrzałek podczas Magicznego Zakończenia Wakacji: "Dziś gram w swoim mieście"

Sobotni koncert "Przeboje na 30-lecie Polsatu i Radia Zet" w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji był sentymentalną podróżą przez ostatnie trzy dekady. Poza przebojami sprzed lat organizatorzy przypominali wynalazki, które podbiły świat w ciągu ostatnich 30 lat.

Tysiące radiowych odtworzeń, setki milionów wyświetleń w internecie oraz miliony fanów w Polsce i na świecie - takimi osiągnięciami mogli pochwalić się artyści, którzy w ostatni weekend sierpnia wystąpili w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia.

Ostatnim występującym podczas imprezy był niespodziewany gość, czyli znany z "Must Be The Music" oraz amerykańskiego "Mam talent", gdzie zachwycił Simon Cowella, Marcin Patrzałek. Utalentowany gitarzysta wykonał na koniec medley utworów "Wind of Change" i "El Mariachi" z filmu "Desperado".

Wcześniej, wyraźnie podekscytowany muzyk, wrzucił na Instastory zdjęcie z prób z podpisem: "Gram na festiwalu w swoim mieście".

